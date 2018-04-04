Telabyad’da sessizlik hakim

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle tamamlamasının ardından, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine komşu olan PYD/YPG/PKK kontrolündeki Telabyad adeta sessizliğe gömüldü.

Harekatın hemen öncesinde bin PYD/YPG’li teröristin nakledildiği ileri sürülen Telabyad’da yine harekat sürecinde ise sınır hattında büyük bir hazırlık içerisine giren teröristler sınırdaki gümrük binasında görüntülenmişti. Bir dönem ABD bayrağının da dikildiği kentte bu süreçte kendi bez parçalarını da asan ve bir süre sonra indirmek zorunda kalan teröristlerin, Afrin için lojistik ve terörist desteği için yaptığı hazırlıklar ise Türk jetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından hüsranla sonuçlanmıştı.

Farklı iddialar gündemde

Afrin zaferinin ardından Suriye’nin kuzeyinden kısmen çekildiği ileri sürülen ABD askerlerinin, Fransız askerlerle birlikte Telabyad’a girdiği ve teröristlerle birlikte sınır hattında devriye attığı iddiaları gündeme geldi. Bir başka iddiaya göre, sınır hattında bölgede devriye uçuşlarını artıran Türk savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle örgütün büyük panik yaşadığı ve çözülme sürecine girdiği belirtildi. Şu anda Telabyad’da terör örgütü YPG’ye ait hiçbir silahlı grubun kalmadığı ve örgütün Şubat ayı başından itibaren ana karargahlarını, silah ve cephane depolarını, istihbarat merkezlerini ve eğitim amaçlı faaliyet yürüten kamplarda bulunan malzemelerini de alıp, kaçtığı ileri sürüldü. Teröristlerin çoğunluğunun Rasulayn ve Ayn İsa tarafına kaçtığı ileri sürülürken, kentte kalan çok az sayıda örgüt üyesinin ise gündüzleri sokağa bile çıkamadığı iddialar arasında yer alıyor.

Bölgeden gelen son iddiada ise Münbiç ile birlikte Türkiye’nin harekat hazırlığı yaptığı Rakka’ya bağlı Telabyad ilçesinde yaşayanların TSK’ya destek amacıyla 2 bin kişilik ordu kurduğu belirtildi. Bölge halkının ise Türk ordusunun Telabyad’a gireceği günü iple çektiği iddia edilirken, PKK’nın Afrin bozgunu sonrası Haseke, Rakka ve Münbiç bölgesinden 200 teröristin örgütten ayrıldığı ve iç savaşın başladığı da ileri sürüldü.

Telabyad’ın sınır komşusu Akaçakale ilçesinde Türk ordusunun sınır hattı boyunca aldığı güvenlik tedbirleri devam ediyor. Zırhlı araçların devriye attığı sınır hattında sınır birlikleri ise olası tehditlere karşı hazırda bekliyor.