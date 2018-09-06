Teknik hatalar kazalara davetiye çıkarıyor

Hemen hemen her kavşakta sorun olduğunu vurgulayan Aluçlu, “Kavşak yapılırken hem trafik kurallarına uymanız gerekiyor. Hem de oradaki trafiğin yoğunluğuna göre dizaynını yapmanız gerekiyor. Bakarsanız istasyon Kavşağı'na da farklı bir çözüm uygulanmış. Bizim eski İnönü caddesinden gelip, istasyon kavşağına dönüş yapacağımız yerde birinci ışıktan geçtikten sonra otelin orda ki ışık kapanıyor. Burada da yanlış bir uygulama söz konusu. Işık süresini ayarlamamız gerekiyor. Yani lambanın yanma süresini iyi ayarlamamız gerekiyor. Oradan geliyorsunuz 50 metre sonra tekrara duruyorsunuz. Ve tekrara trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyorsunuz. Her kavşağın kendi içinde çözülmesi gerekiyor. İstasyon Kavşağı'na da ışık süresinin ayarlanması gerekiyor. Fahri Kayahan'dakinin ışıklandırarak kazaların önüne geçilmeli. Göbeğinde büyük olduğunu düşünüyorum. O göbek o yola fazla. Sanayi Kavşağı içinde de bir yönlendirme çalışmasının olması gerektiğini düşünüyorlar. Koca kavşağa girince yönlerini şaşırıyorlar. Sanayi tarafına gidecek olan ile istasyon tarafına gitmek isteyenler birbirlerini sıkıştırıyor” sözlerine yer verdi.

İNŞAAT MÜHENDİSİ BEDİR ÖZTEN UYARDI

Öte yandan konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İnşaat Mühendisi Bedir Özten, “Malatya da yol ve trafik problemi hat safhada. Kavşaklar tekniğine uygun yapılmamış olduğu gibi, çoğu da kontrolsüz olduğu için kavşak içinde yayalar ve sürücüler ne yapacaklarını şaşırıp kazaya sebep oluyorlar. Sürücülerin çoğunda; kontrolsüz kavşaklarda geçiş üstünlüğü ve alacakları pozisyon hakkında bilgi yetersizliği var” ifadelerini kaydetti.

Özten, “Kontrollü kavşaklarda da düzenleme yanlış ve eksikleri var. Örneğin diyelim ki bir yoldaki sinyalizasyonlar maksimum hız 50 km/saate göre düzenlenmiş, sarı ve kırmızı arasındaki süre buna göre belirlenmiş fakat yoldaki maksimum hız 70 km/saate çıkarılmış ve sarı ile kırmızı arasındaki süre hala 50 km/saate göre. Böyle olduğu için süre kısa kalıyor ve sürücü durma-geçme konusunda tereddüt yaşıyor ve kazaya neden oluyor. Mevcut yollar bile düzenleme eksik ve yanlışlarından dolayı verimli kullanılamıyor. Bunun biran önce uzmanlar tarafından giderilmesi gerekir. Öncelikle büyükşehir belediyesi yol ile ilgili biriminde yol inşaatında yükseğini yapmış bir uzman inşaat mühendisi bulundurması gerekir” diye konuştu.

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

“Artık duvara tosladıktan sonra günübirlik acil eylem planları değil; uzman ekipler tarafından kısa, orta ve uzun vadeli mastır planlar hazırlayıp uygulamalıyız” diyen İnşaat Mühendisi Bedir Özten, “Bu konuda kamu yararına radikal kararlar almalıyız. Birkaç örnek verecek olursak; toplu taşıma park ve durak yerlerini gözden geçirmeliyiz, sokak ve caddelerdeki semt pazarlarını kaldırmalıyız, ulaşımında trafiği sıkıntıya sokan kamu ve diğer binaların yerlerini alt merkezler oluşturacak şekilde değiştirmeliyiz, ihtiyaç olan yerlere otoparklar yapmalıyız, bazı yolları araç trafiğine kapatmalıyız, çevre ve kuşak yollarını biran önce faaliyete geçirmeliyiz” dedi. busabahmalatya.com