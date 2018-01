Tekkeköy’de yeni doğan bebeklere, "Hoş geldin bebek seti"

Tekkeköy Belediyesi, ilçede ikamet eden ve yeni bebeği olan ailelerin bebeklerinin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla başlatmış olduğu proje kapsamında, ailelere "Hoş geldin bebek seti" ulaştırmaya devam ediyor.

Tekkeköy Belediyesi, ilçede ikamet eden yeni bebekleri olan aileleri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Tekkeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri yeni çocuğu olan aileleri evlerinde ziyaret ederek, ailelere dünyaya gözlerini yeni açan minik bebekleri için "Hoş geldin bebek seti" hediye ediyor. 2 yılı aşkın süredir devam eden projeyle maddi durumuna bakılmaksızın yeni bebeği olan anne ve baların mutluluğunu paylaşmanın yanında bir nebze olsun aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla "Hoş geldin bebek seti” dağıtımı devam ediyor.

Başkan Togar, halkın mutluluğunu paylaşıyor

İlçede yaşayan tüm ailelerin sevincinde de üzüntüsünde de her zaman yanlarında olduklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bebek evliliğin meyvesidir. Yeni evlenen çiftlerin mutluluğu evlerine canlarının bir parçası olan ailenin yeni bireyi bebeklerinin gelmesidir. Bu heyecan ve mutluluk gerçekten kelimelerle anlatılamaz. Biz de Tekkeköy Belediyesi olarak anne ve babaların mutluluğuna ortak olmak bütçelerine ufak da olsa bir katkıda bulunmak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik. Her yeni doğan bebeğimizin dünyaya gelmesini ’hoş geldin bebek seti’ hediye ederek kutluyoruz. Yine ulaşamadığımız yeni bebeği olan ailelerimizde bizlere ulaştığında veya belediyemize gelip talep ettiğinde hediye paketlerini temin edebiliyorlar. Hazırladığımız hediye paketleri bizlerin ilçemizde yaşayan 50 bin nüfus ile bir aile olduğumuzun bir göstergesi ve Tekkeköy Belediyesi ailesinin her zaman yanlarında olduğunu hissettiren bir simgedir" dedi.

"Gerekli tüm malzemeler mevcut"

Başkan Togar, "Biz büyük bir aileyiz. Tekkeköy’de yaşayan herkesin her daim yanlarında olup mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşıyoruz. Bu kapsamda uygulamaya koyduğumuz proje ile İlçemizde ikamet eden yeni bebeği olan ailelerin dünyaya gözlerini yeni açan bebekleri için hazırlanan ve içerisinde biberon, yemek önlüğü, bebek bezi, battaniye, ıslak mendil, zıbın, bebek malzeme çantası ve çeşitli kıyafetler ile yeni doğan bebek için gerekli tüm malzemelerden oluşan hoş geldin bebek hediye paketleri Tekkeköy Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanıp ailelere ulaştırılıyor. Tekkeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu sosyal proje herkes tarafından takdir toplayarak birçok belediye tarafından da örnek alındı. Her daim hayatın her alanında, yaşamın her evresinde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.