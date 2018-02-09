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TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan şehit evine taziye ziyareti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Safranbolu ilçesinde bulunan babaevine taziye ziyaretinde bulundu.Batı Karadeniz...

TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan şehit evine taziye ziyareti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Safranbolu ilçesinde bulunan babaevine taziye ziyaretinde bulundu.Batı Karadeniz...

09 Şubat 2018 Cuma 20:29
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan şehit evine taziye ziyareti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın Safranbolu ilçesinde bulunan babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Batı Karadeniz Baro Başkanları Toplantısı için Karabük’e gelen TBB Başkanı Feyzioğlu, Karabük Baro Başkanı Rıdvan Erdoğan ve bazı Baro başkanlarıyla birlikte gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde şehit babası İsmail Akpınar’a üzerinde "Şehidimiz, kahramanımız, evladımız Ömer Bilal Akpınar sana minnettarız." yazılı şilt verdi.

Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ve bazı rütbeli askerilerinde bulunduğu taziye evinde TSK’ya ve baba Akpınar’a taziyelerini ileten Feyzioğlu, “Bu hainleri yeneceğiz, İnşallah muzaffer olacağız. Türk milleti sizin arkanızda, tek vücuduz biz. Tüm gücümüzle arkanızdayız. Varımızla, yoğumuzla, duamızla, sahip olduğumuz her şeyle arkanızdayız” dedi.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Türk milleti bu hainlerin cezasını verecektir. Çok şehit cenazesine katıldık. Anne, baba ve eşlerini teselli etmek için onlara sarıldık. Her gittiğimiz taziye evinde milletimizin kararlılığını görüyoruz. Teröristle mücadele silahla olur, bunun aksini kimse söylemesin. Terörle mücadele de akılla olur. TSK ve Türk polisi milletimizle birlikte arkasında Türk milletinin eksiksiz tam desteği ile birlikte teröristleri yenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini binlerce yıldan süzülüp gelen devlet aklı da terörü akılla yenecektir. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün burada baro başkanlarımızla buradayız. Buda bir kararlılığın ifadesidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afrin ve Fırat Kalkanında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkını kullanmaktadır. Tüm dünyaya karşı bu tezimizi sonuna kadar savunuruz. Haklıyız çünkü. Hiç kimse bize Afrin’de ne işinizi var diyemez. Afrin’den ülkemize saldırılıyorsa biz Afrin’de oluruz ve Afrin’i bu hainlerden temizleriz. Bu bizim meşru savunma hakkımız çerçevesindedir. TSK’ya bu konuda söz söyleyenleri Kandil’e söz söylemeye, PKK’ya söz söylemeye davet ediyorum. PKK’nın arkasındaki küresel güçlere söz söylemeye davet ediyorum. Türkiye’ye en haklı olduğu davada hiç kimse söz söylemeye kalkması” dedi.
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