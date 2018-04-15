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Tatilcilerin deniz aşkı engel tanımadı

Antalya’da hava sıcaklığı 25 dereceye çıkınca, tatilciler yenileme çalışmasına giren dünyaca ünlü Konyaaltı sahildeki engelleri dinlemedi. Uyarı tabelalarına rağmen çitlerden atlayan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda...

Tatilcilerin deniz aşkı engel tanımadı

Antalya’da hava sıcaklığı 25 dereceye çıkınca, tatilciler yenileme çalışmasına giren dünyaca ünlü Konyaaltı sahildeki engelleri dinlemedi. Uyarı tabelalarına rağmen çitlerden atlayan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda...

15 Nisan 2018 Pazar 12:49
Tatilcilerin deniz aşkı engel tanımadı

Antalya’da hava sıcaklığı 25 dereceye çıkınca, tatilciler yenileme çalışmasına giren dünyaca ünlü Konyaaltı sahildeki engelleri dinlemedi. Uyarı tabelalarına rağmen çitlerden atlayan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş, yasak olmasına rağmen yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden aşağıya inerek denizin tadını çıkardı. Aşağı inenler dakikalarca süren zorlu yolculuktan sonra indikleri yolu kullanarak yukarı çıktı.

Antalya’da hafta sonu hava sıcaklığı 25 derece, nem oranı ise yüzde 75’e kadar çıkınca, tatilciler kendilerini deniz kıyılarına attı. Aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve yaklaşık 5 aydır tadilatta olan Konyaaltı Sahili’nden vazgeçmedi. Bölgede devam eden inşaat çalışmalardan dolayı girişin yasak olduğu şantiye alanının hemen kenarındaki seyir terasındaki uyarı levhalarına aldırış etmeyen turist ile vatandaşlar, çitlerden atlayarak yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden aşağıya inip denizin tadını çıkardı.

Deniz keyfi yaşadıktan sonra aynı yolu kullanarak yukarıya çıkan tatilciler, yine çitleri aşıp konakladıkları otel ve evlerine gitti.

"Tehlikeli olduğunu biliyoruz ama deniz alışkanlığımızdan vazgeçemiyoruz"

Tatilciler, dik patika yolu kullanarak deniz istikametine giden yürüyüşün oldukça tehlikeli olduğunu bildiklerini ancak aşırı sıcaktan bunaldıkları için tehlikeyi göze alarak aşağı indiklerini söylediler. Tatilcilerden bir vatandaş, "Tehlikeli olduğunu biliyoruz ancak deniz alışkanlığımıza engel olamıyoruz. Belediye başkanımızdan ricam, bir an önce yeni sahilin bitmesi" dedi.
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