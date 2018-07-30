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Tatbikat gerçeği aratmadı

Doğanşehir ilçesinde bölge illerinin de katılımıyla deprem ve doğal afetler tatbikatı düzenlendi. 7 ayrı senaryonun işlendiği tatbikat nefesleri kesti.

Tatbikat gerçeği aratmadı

Doğanşehir ilçesinde bölge illerinin de katılımıyla deprem ve doğal afetler tatbikatı düzenlendi. 7 ayrı senaryonun işlendiği tatbikat nefesleri kesti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:07
Tatbikat gerçeği aratmadı

Malatya İl Sağlık Müdürlüğünün Koordinesinde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl UMKE ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Malatya Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Arama Kurtarma Ekibi (İNOSAR) ile Turgut Özal Tıp Merkezi Arama Kurtarma Ekibi (TÖSAR) ekiplerinin katılımıyla Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tatbikat düzenlendi.

TEKNE ALABORA

Bölgesel UMKE Tatbikatında, 7,3 büyüklüğündeki deprem senaryosu Doğanşehir ilçesi Sürgü Barajı ve DSİ tesisleri kamp alanında gerçekleştirdi. Senaryo gereği merkez üssü Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi Devlet Su İşleri (DSİ) barajında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası oluşan 7 ayrı senaryonun ele alındığı tatbikat gerçeği aratmazken, özellikle baraj göledinde alabora olan teknedeki yaralıların kurtarılması nefesleri kesti.

Programa Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Acil Sağlık, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile daire müdürleri katıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran, bölgesel tatbikatta görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Olası bir afet durumunda ekiplerimizin koordineli bir şekilde olaylara müdahale etmesinin pratik olarak sahada uyguluyoruz. Bu nedenle bu tür tatbikatlar çok önemli" diye konuştu.

İHA

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DoğanşehirTatbikatDeprem Ve Doğal AfetMalatya
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