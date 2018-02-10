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“TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNLARI BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bazı mesleklerde taşeron işçilere kadro sorununun devam ettiğini belirterek, KİT’lerde çalışan işçilerin, eski hükümlü işçilerin ve kurumların yaptıkları ihaleden dolayı mağdur edilen taşeron işçilerin sorunlarının biran önce çözülmesini istedi.

“TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNLARI BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bazı mesleklerde taşeron işçilere kadro sorununun devam ettiğini belirterek, KİT’lerde çalışan işçilerin, eski hükümlü işçilerin ve kurumların yaptıkları ihaleden dolayı mağdur edilen taşeron işçilerin sorunlarının biran önce çözülmesini istedi.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:43
“TAŞERON İŞÇİLERİN SORUNLARI BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ”

696 sayılı KHK ile taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yaratacağı sorunları ilk günden itibaren gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, 696 sayılı KHK’da yer alan düzenleme ile eski hükümlü taşeron işçilerin kadroya alınmalarının engellendiğini belirterek, “Özel sektör işyerlerinde çalışmaları zaten çok zor olan eski hükümlülerin girdikleri taşeron işlerden kadroya alınmalarını devlet eliyle engellemek kabul edilemez. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi çerçevesinde istihdam edilmiş olan eski hükümlü alt işveren işçilerinin kadroya alınmalarının önündeki engeller mutlaka kaldırılmalı, dezavantajlı gruplara köstek değil destek olunmalıdır. Eski Hükümlülerin aynı statüde kadrolu olarak çalışabilmesi için Çalışma Bakanlığı mutlaka harekete geçmelidir” sözlerini kaydetti.

“MÜLTECİ KAMPLARINDAKİ İŞÇİLER HALEN TEDİRGİN”

CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, aralarında Malatya’nın da bulunduğu AFAD Geçici Barınma Merkezlerinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarını da değerlendirerek, 11 Ocak’ta sona erecek taşerona kadro başvuruları öncesi 10 Ocak tarihinde geçici barınma merkezlerinde çalışan işçilerin başvuruların zorla alınabildiğini kaydederek, “AFAD tarafından başvuruları kamuoyu baskısıyla alınan 8 Bin 700 işçinin akıbeti halen tartışılmaya devam ediyor. İşçilerin kadro tedirginleri sürüyor. Çalışma Bakanlığı tarafından işçilerin kadro ile ilgili kafalarındaki soru işaretlerinin giderilip, gerekli açıklama yapılmalıdır” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli AğbabaTaşeron Işçilere Kadro
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