Tartıştığı yeğenini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvalı Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, tarla sulaması yüzünden Hasan Olgun (53) ile amcası Hasan Basri Olgun (57) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Amca Hasan Basri Olgun, av tüfeği ile yeğeni Hasan Olgun’u yaraladı. Amca olaydan sonra kaçarken, ağır yaralanan Hasan Olgun, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. busabahmalatya.com