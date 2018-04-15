Tarihi mekanda halı ve yün yıkama geleneği

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde Roma döneminde yapılan Çay Pınarı’nda kadınlar asırlardır yün ve halı yıkama geleneğini sürdürüyor.

Roma döneminde kaleye su taşımak için yapıldığı düşünülen yapay Çay Pınarı, asırlardır kadınlar tarafından yün ve halı yıkamak için kullanılıyor. Mart aylarında başlayan halı yıkama telaşı Kasım ayına kadar devam ediyor. Çay Pınar’ına ilçeye bağlı çevre köylerden de gelen kadınlar yünlerini ve halılarını burada yıkıyor. Kadınlar yün ve halı yıkarken çocuklar ise çaya girerek serinliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zile Belediyesi Kültür Evi sorumlusu Ali Taşkesen,"Yıllardır kadınlarımız burada halı, kilim ve yünlerini yıkıyorlar. Ocak ayında suyun gelmesiyle birlikte Mart ayında kadınları halılarını getirip yıkamaya başlıyorlar. Yıkama işi Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor." şeklinde konuştu.