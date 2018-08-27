“TANISANIZ DA, TANIMASANIZ DA…”

19. Şeyh Hasan Onar’ı anma ve lokma etkinliği, Arapgir ilçesi Onar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cemevlerinin ibadethane olup olmadığı tartışmalarına son noktanın konulması gerektiğini dile getirdi.

“DÜNYACA ÜNLÜ DEĞERLERİMİZ VARKEN…”

Anadolu topraklarındaki kültürün dünyanın hiçbir yerinde olmadığını belirten Ağbaba, “Bizim yetiştirdiğimiz insanlar, değerlerimiz var. Zaman zaman farklı siyasi anlayışlar, farklı unsurlar dışarıdan kültür arayışına, farklı inanç veya siyasi anlamda arayışa girebilir. Ama şunu iddia ve gururla söylemek isterim ki; Anadolu topraklarında yaşayan herkesin Alevi’sinin Sünni’sinin, Türk’ünün Kürt’ünün dünyanın hiçbir coğrafyasından alacağı ders de yok, farklı bir kültür de yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde Şeyh Hasan Onar yok, bir elinde ceylanı bir elinde aslanı yaşatan Hacı Bektaş-ı Veli yok, ‘Ne olursan ol gel’ diyen yüreğini, dergâhını, gönlünü bütün insanlığa açan Hz. Mevlana yok, Dünya’nın hiçbir ülkesinde Ahmet Yesevi, Pir Sultan Abdal, hoşgörünün simgesi Yunus Emre yok. Dolayısıyla hepimizin bu kültürümüze sahip çıkması gerekiyor. Farklı coğrafyalardan dayatmalar yapılmak isteniyor. Yanı başımızdaki ülkeler gibi olmak istemiyorsak, Anadolu topraklarına barış, kardeşlik tohumları eken değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

“KİMSENİN HAKKI DA DEĞİLDİR, HADDİ DE DEĞİLDİR”

Cemevlerinin ibadethane olup olmadığının tartışıldığını ifade eden Ağbaba, “Yıllardır tartışılıyor. Bir kişi bile ‘Burası benim ibadethanem’ diyorsa, hiç kimse ‘Burası ibadethane değildir’ deme hakkına sahip değildir. Hiç kimsenin cemevlerini ibadethane olarak tanıyıp tanımaması ne hakkıdır ne de haddidir. Sizler yüzyıllardan beri burada ibadet yapıyorsanız, burası sizin ibadethanenizdir, sözün bittiği nokta da budur. Türkiye’deki bütün tartışmaları Onar Mahallesi’ndeki Büyük Ocak cem evi sonlandırıyor. Cemevleri tanısan da ibadethanedir, tanımasan da ibadethanedir. Bu insanlar kimi zaman gizli kimi zaman açık kimi zaman hakarete uğrayarak kimi zaman dışlanarak ibadetlerini yüzyıllardan beri bedel ödeyerek yapmışlar, bundan sonrada sen kabul etsen de yapacaklar, sen kabul etmesen de yapacaklar. Dolayısıyla bu tartışmayı bir an önce sonlandırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anma etkinliğinde konuşmaların ardından Karacaahmet Sultan Dergahı Semah Ekibi’nin semah gösterisi gerçekleştirildi. Katılımcılara lokma dağıtıldı. Ağbaba ve beraberindekiler daha sonra 1224 yılında yapıldığı belirtilen ve Türkiye’deki en eski cemevi olarak bilinen Onar Büyük Ocak Cemevi’ni ziyaret ettiler. (Bülten) busabahmalatya.com