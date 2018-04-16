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SÜRÜCÜLER DİKKAT!

1 Aralık 2017 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2018 itibari ile sona erdi. Zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesinin ardından yaz lastikleri de takılmaya başlandı. Özel bir jant ve lastik satışı işletmecisi Murat Tekgöz,kış lastiklerinin çıkarılması uyarısında bulundu.

SÜRÜCÜLER DİKKAT!

1 Aralık 2017 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2018 itibari ile sona erdi. Zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesinin ardından yaz lastikleri de takılmaya başlandı. Özel bir jant ve lastik satışı işletmecisi Murat Tekgöz,kış lastiklerinin çıkarılması uyarısında bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:20
SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibari sona erdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmeliğe göre, ülkemizde bulunan tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin ve seyir anında değiştirilecek yedek lastiklerin de kış lastiği olması gerekiyor. Yönetmeliğe göre özel araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu değil. Bununla birlikte traktörler, iki veya üç tekerlekli taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araçlar ve römorkları kış lastiği kullanmak zorunda değil.

LASTİĞİN HAMURU VARDIR

Jant ve lastik satışı işletmecisi Murat Tekgöz, “Kış lastiği kışın iyi fakat yazın kötü. Çünkü sıcak havada kış lastiği kullanılmaz. Yine yazın yol tutum oranları zayıf olur ve kış lastiğinin kullanılması iyi olmaz. Lastiğin ona göre hamuru vardır. Yaz aylarında kış lastiği fren mesafesinin uzamasına sebep olur” diye konuştu.

KIŞ LASTİĞİNE HİÇ TALEP OLMADI, ELİMİZDE KALDI

Tekgöz, geride bıraktığımız kış mevsiminde kış lastiğine hiç talep olmadığını belirterek, “Kar yağışının olmaması bunda en önemli etken oldu. Elimde 2 bin tane kış lastiği kaldı, satamadık. İstanbul’daki arkadaşlar da bu kış pek fazla kış lastiği satışı olmadığını ve lastiklerin aynı şekilde ellerinde kaldığını söylediler. Uzun zamandır da özellikle 15 Temmuz’dan sonra işlerimiz durdu” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

İHA

Son Güncelleme: 16.04.2018 14:30
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Kış LastiğiKış Lastiği Uygulaması Ne Zaman BitiyorMurat Tekgöz
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