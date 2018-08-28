Süpürgeciler zamana direniyor

Kullanımını yitirmeye başlayan süpürge buğday gibi ekiliyor, sekizinci ayında devriliyor ve hasılata giriyor. Devamında bunların hepsi tohumlara ayrılıyor. Tohumu kuş yemi olarak kullanılıyor, otu ise süpürge yapılıyor. Bunlar desteleniyor ve dikiliyor. Ondan sonra hazırlanıp vatandaşa sunuluyor.

BU MESLEĞİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUM

Asırlardır bu mesleği yaptığını dile getiren Esnaf Mehmet Ayhan BUSABAH’a konuştu. Ayhan, “Süpürgecilik bana dededen kalma bir meslektir. Çocukları ve torunları olarak bu mesleği devam ettiriyoruz. Benim asıl yaptığım iş süpürgeciliktir. Bir de süpürgecilikten ayrı olarak manifaturacılık mesleği vardır. Fakat manifaturacılık tekstil üzerinedir ve biraz daha geneldir. Benim yaptığım süpürgecilik ise hırdavat, iplik üzerinedir. Ben burada bu mesleği ayakta tutmaya çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

ŞEHİRLİ SÜPÜRGEYİ NE YAPSIN?

“Eskisi gibi zaten bir rekabet yok. Süpürgecilik yavaş yavaş tükeniyor. Ayakta tutmaya çalışıyoruz bakalım nereye kadar tutacağız. Zaten bizden sonraki nesilde bu işleri bırakır” diyen Mehmet Ayhan, “Süpürge köylünün kullandığı bir şeydir fakat köylü kalmadı. Köylü olmadıkça süpürge de yavaş yavaş azalıyor. Şehirli süpürgeyi ne yapsın? Apartmanda oturduğu için kullanmaz. Ama köylü olanın köyde oturanın evinin etrafı hep dağ, bahçe olduğu için kullanır” sözlerini kaydetti.

APARTMAN İÇİNE SÜPÜRGE GİTMİYOR

Yazın süpürgede biraz rekabet olduğunu dile getiren Ayhan, “Yaz bittikten sonra kışın hiçbir şey satılmıyor. Süpürgeye eskisi gibi talep yok. Eskiden köylü çok olduğu için talep çoktu. Şimdi köylü yok ki talep çok olsun. Şimdi şehirdekilerin hepsi makineler çıktı, makine kullanıyor. Apartman içine süpürge gitmiyor” diye konuştu.

TEKNOLOJİYLE MÜCADELE EDİYORUZ

Süpürgeciliğe sahip çıkılması gerektiğini aktaran Ayhan, “Süpürgecilik el emeğidir sahip çıkmak, destek vermek gerekir. Çünkü süpürgeler normal makineye basılıp düğmeye basılıp çıkmıyor. En az on elden geçiyor. Ekilmesi, biçilmesi ve dikilmesi bir yandan yapılır. Bir süpürge şu an en az 100 lira olması lazımken 10 liraya süpürge satıyoruz. Yani emeğine bakılırsa en düşüğü. Yapacak bir şey yok teknoloji bizi kaybediyor ama teknolojiyle mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com