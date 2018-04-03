Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114315
ALTIN
172.806
DOLAR
4.0126
STERLİN
5.6474
EURO
4.9326

Sulama kanalında atlarla ve bisikletlerle yarıştılar

Adana’da sulama kanalında atlarla yarış yapan ve bisiklet süren kişilerin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.Kentte DSİ’ye ait sulama kanalının suları yavaş yavaş verilmeye başlandı. Suları fırsat bilen bazı gençler ise sulama...

Sulama kanalında atlarla ve bisikletlerle yarıştılar

Adana’da sulama kanalında atlarla yarış yapan ve bisiklet süren kişilerin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.Kentte DSİ’ye ait sulama kanalının suları yavaş yavaş verilmeye başlandı. Suları fırsat bilen bazı gençler ise sulama...

03 Nisan 2018 Salı 18:05
Sulama kanalında atlarla ve bisikletlerle yarıştılar

Adana’da sulama kanalında atlarla yarış yapan ve bisiklet süren kişilerin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kentte DSİ’ye ait sulama kanalının suları yavaş yavaş verilmeye başlandı. Suları fırsat bilen bazı gençler ise sulama kanalında atlara bot bağlayarak yarış yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ise görüntüler ilgi odağı haline geldi. Bir başka görüntüde ise 2 bisikletli genç sulama kanalında bisikletleriyle yarış yaptı.

İki görüntüde sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeditepe Bienali sergilerle devam ediyor
Yeditepe Bienali sergilerle devam ediyor
Karacabey’de pelikan sayımı başladı
Karacabey’de pelikan sayımı başladı
Bacakları kırık 8 köpek tedavi altına alındı
Bacakları kırık 8 köpek tedavi altına alındı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim