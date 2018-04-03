Sulama kanalında atlarla ve bisikletlerle yarıştılar

Adana’da sulama kanalında atlarla yarış yapan ve bisiklet süren kişilerin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kentte DSİ’ye ait sulama kanalının suları yavaş yavaş verilmeye başlandı. Suları fırsat bilen bazı gençler ise sulama kanalında atlara bot bağlayarak yarış yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ise görüntüler ilgi odağı haline geldi. Bir başka görüntüde ise 2 bisikletli genç sulama kanalında bisikletleriyle yarış yaptı.

İki görüntüde sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasında yer aldı.