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Şuhut’da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, lise öğrencilerine yönelik yangın ve doğal afet tatbikatı yaptı.Tatbikatta Şuhut Belediyesi ekipleri tarafından Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın söndürme ile ilgili bilgilendirmeler...

Şuhut’da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, lise öğrencilerine yönelik yangın ve doğal afet tatbikatı yaptı.Tatbikatta Şuhut Belediyesi ekipleri tarafından Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın söndürme ile ilgili bilgilendirmeler...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:56
Şuhut’da itfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, lise öğrencilerine yönelik yangın ve doğal afet tatbikatı yaptı.

Tatbikatta Şuhut Belediyesi ekipleri tarafından Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yangın söndürme ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yangın ihtimaline karşı öğrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan tüm öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesinde toplandı. Okul bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi.Tatbikat Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı.
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