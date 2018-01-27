Subay ve astsubaylar yetiştirilecek

Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubay yetiştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 20 Aralık 2017 tarihinde imzalanan protokolde yer alan açıklamaya göre şuna yer verildi:

“2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Milli Savunma Üniversitesince askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavın, ÖSYM tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği duyurulur.”

SINAV 18 MART'TA

Sınavın başvuru süresi 9 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında olup, sınav ücreti ödeme için son günün ise, 16 Şubat olduğu açıklandı.

Sınav tarihi 18 Mart'ta saat 10.15'de olup, 135 dakika sürecek. Sınav ücreti de 80 TL olarak belirlendi.

Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığına davet edilecek.