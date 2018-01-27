Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Subay ve astsubaylar yetiştirilecek

Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla sınav düzenleyecek.

Subay ve astsubaylar yetiştirilecek

Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla sınav düzenleyecek.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 12:29
Subay ve astsubaylar yetiştirilecek

Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubay yetiştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 20 Aralık 2017 tarihinde imzalanan protokolde yer alan açıklamaya göre şuna yer verildi:

“2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Milli Savunma Üniversitesince askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavın, ÖSYM tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği duyurulur.”

SINAV 18 MART'TA

Sınavın başvuru süresi 9 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında olup, sınav ücreti ödeme için son günün ise, 16 Şubat olduğu açıklandı.

Sınav tarihi 18 Mart'ta saat 10.15'de olup, 135 dakika sürecek. Sınav ücreti de 80 TL olarak belirlendi.

Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığına davet edilecek.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.01.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
Subay AlımıMilli Savunma Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da hava nasıl olacak?
Malatya’da hava nasıl olacak?
Ankara-Kayseri karayolunda tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ankara-Kayseri karayolunda tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
 TSKM’de "Güzellemeler" konseri 
 TSKM’de "Güzellemeler" konseri 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim