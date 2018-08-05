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Sözleşmeli öğretmenlere yer değiştirme hakkı verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un onayıyla sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi.

Sözleşmeli öğretmenlere yer değiştirme hakkı verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un onayıyla sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 13:26
Sözleşmeli öğretmenlere yer değiştirme hakkı verildi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonunun bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri halinde yerine getirilebilecek.

Bununla ilgili takvim ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli öğretmenlerYer Değiştirme Hakkı
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