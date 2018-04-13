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Sözen’den Hatay sınırına giden sanatçılara destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Mehmetçik’e destek için Hatay sınır karakoluna giden sanatçıları eleştiren muhalefete tepki gösterdi.Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu...

Sözen’den Hatay sınırına giden sanatçılara destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Mehmetçik’e destek için Hatay sınır karakoluna giden sanatçıları eleştiren muhalefete tepki gösterdi.Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu...

13 Nisan 2018 Cuma 12:57
Sözen’den Hatay sınırına giden sanatçılara destek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Mehmetçik’e destek için Hatay sınır karakoluna giden sanatçıları eleştiren muhalefete tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, geçen hafta Hatay’daki sınır karakolunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve sanatçıları eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Şehitlik makamını Rabb’e kavuşma anı olarak gördüklerini, muhalefet ve bazı odakların bunu anlamakta güçlük çektiğini anlatan Sözen, “Biz konfederasyon olarak ve geçmişte bu acıyı yaşamış bir şehit çocuğu olarak şehit ailelerin her zaman yanında olacağız. Bizim için şehadet bir ayrılış değildir. Malumunuz. Geçen hafta bir takım sanatçılar sporcular Hatay’a gidip askerimize destek için orada sazlı sözlü olarak gittiler ve siyasetçilerimiz de bunları eleştirerek ’sazlı sözlü oraya gidilir mi’ diye serzenişte bulundular ve baya da eleştirildi. Onlar şunu bilmiyorlar; şehadet bizim için şeb-i aruzdur, kavuşmadır. Biz şehit verdiğimiz için evet içimiz yanıyor, belki üzülüyoruz. Ama aslında sevinmemiz lazım. Çünkü bize öbür dünyada şefaatçi olacaklar, hem de şehitlere öbür dünyada ’tek arzunuz nedir?’ diye sorduklarınızda; tekrar şehit olmak için dünyaya gönderilmek olacak ve demek ki o kadar güzel ki, biz yeniden dirilip bir daha şehit olmak istiyoruz’ diyecekler. Demek ki şehitlik bir ayrılış ve yok olma değil, tam tersine yeniden dirilmedir, yaratana kavuşmadır” dedi.

Sözen, CHP’nin şehitler üzerinden siyaset yapmasına karşı olduklarını belirterek, "CHP şehitler üzerinden siyaset yapacağına korucuların taziyelerine gelsin. Ben bir kez daha burada muhalefet ve diğer odaklara seslenmek istiyorum, sizler koruculara taziye için bile gelmediniz. Bizim üzerimizden siyaset yapmayın. Bu köyde şehitlerin şehadetinin kırkıncı gününde mevlit planlıyoruz, tüm sanatçıları da buraya bekliyoruz” diye konuştu.
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