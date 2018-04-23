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Sosyal Medyada ‘Bedelli Askerlik’ Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararını açıklamasının ardından ‘bedelli askerlik’ ve‘erken emeklilik’ beklentisi arttı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran erken seçim açıklamasının ardından özellikle Twitter’daki paylaşımlar rekor kırdı.

Sosyal Medyada ‘Bedelli Askerlik’ Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim kararını açıklamasının ardından ‘bedelli askerlik’ ve‘erken emeklilik’ beklentisi arttı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran erken seçim açıklamasının ardından özellikle Twitter’daki paylaşımlar rekor kırdı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:58
Sosyal Medyada ‘Bedelli Askerlik’ Çağrısı

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Hükûmetin erken seçime giderken bedelli askerlik ve erken emeklilik yönünde adım atması beklentisi dile getiriliyor. Bedelli askerlik ve erken emeklilik hashtagleriile atılan tweetlerden bazıları şu şekilde oldu:

“Bedelli askerlik gelmeden oy yok.”

“Seçim öncesi bedelli askerlik bekleyen kardeşlerimize müjdeli bir haberin verilmesi gençler arasında müthiş bir mutluluk sebebi olacaktır. İnşallah bu güzel haberi duyacağız.”

“Bedelli askerlik seçimlerden önce çıkmalı.”

“İttifak bedelli sesleri çoğalıyor. Bakalım önümüzdeki mayıs ayında bedelli askerlik sözleri ve açıklamaları duyacak mıyız?”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikBedelli Askerlik çıkarmı
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