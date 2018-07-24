Sorumlu yayıncılık üstlenmek…

Çalık, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

BASIN BAYRAMI’NI TEBRİK EDİYORUM

“Ülkemizde sansürün kaldırılması önemli dönüm noktalarından biridir. İfade hürriyeti ve basın özgürlüğü, demokrasinin ayrılmaz unsurlarıdır. Basının önemini en somut bir şekilde 15 Temmuz 2016’da gördük. Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde tüm medya kuruluşlarımız tek yürek oldu, ülkemize sahip çıktı. Demokrasinin, milletimizin, devletimizin ve milli iradenin yanında saf tuttu. Basın, göstermiş olduğu bu hareketle ihanet girişiminin bastırılmasında büyük rol oynadı. Görevini layıkıyla ve onuruyla yapan basın kuruluşlarının halkın doğru bilgilendirilmesi açısından ne kadar elzem ve gerekli olduğu bu alçakça saldırıya karşı gösterilen ortak tavır sayesinde bir kez daha kanıtlanmıştır. Basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü vesilesiyle, bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, milletimizin ve devletimizin çıkarları doğrultusunda cefakâr ve fedakârca işini ifa eden tüm medya çalışanlarımıza başarılı bir meslek hayatı diliyorum.”