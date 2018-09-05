Son gün 10 Eylül…

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Malatya'daki KYK yurtlarının durumu ile ilgili BUSABAH gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

YURTLAR 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yaptığı açıklamada, “Biz bu dönemde eğitim öğretim döneminin açılmasıyla birlikte, kız öğrencilerin barınma ihtiyacı anlamında sıkıntı yaşıyorduk. Bundan sonra hiçbir kız öğrencimiz yurtsuz kalmayacak hedefimiz bu yönde. Geçen yıl yaklaşık 2 bin öğrencilik yedeğimiz vardı. Yeni bir yurt açtık, MALET yerleşkesinde 3 bin 512 kişilik. Tamamını kız öğrenci yurdu yaptık. İnşallah bu sene tüm öğrenciler sıkıntı yaşamayacak. Ve bu yurtlar standartların çok çok üstünde. Bu yurtlar 5 yıldızlı otel konforunda. Banyosu lavabosu, ders çalışma odaları her şeyi ile dört dörtlük yurtlar. Yani bir otel konseptinde yurt yapıldı” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com