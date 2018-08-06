Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94638
ALTIN
200.916
DOLAR
5.1531
STERLİN
6.6388
EURO
5.9549

Sokakta çalışma ne zaman başlayacak?

Şehit Ali Turan Sokağı’ndaki çalışmaların bir an önce başlatılmasını isteyen vatandaşlar yetkiliklere seslendiler. Vatandaşlar, “Her taraf toz-duman. Camları, kapıları açamıyoruz. Bayram temizliği yapacağız, buranın yapılmasını bekliyoruz” dediler.

Sokakta çalışma ne zaman başlayacak?

Şehit Ali Turan Sokağı’ndaki çalışmaların bir an önce başlatılmasını isteyen vatandaşlar yetkiliklere seslendiler. Vatandaşlar, “Her taraf toz-duman. Camları, kapıları açamıyoruz. Bayram temizliği yapacağız, buranın yapılmasını bekliyoruz” dediler.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:57
Sokakta çalışma ne zaman başlayacak?


Yeşiltepe, Seyran Mahallesi’nin bütün sokakları kaldırım olduğu halde Şehit Ali Turan Sokağı’nda herhangi bir çalışma olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Elektrik tellerinin yeraltına alınacağı gerekçesiyle bekletilen sokağın bir an önce yapılmasını isteyen vatandaşlar, gazetemize konuşarak ilgililere seslendiler.

Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde bulunan bütün sokakların kilit taşı döşendiğini belirten vatandaşlar, asfaltı kazındığı halde Şehit Ali Turan Sokağı’nda yaklaşık 2 haftadan bu yana bir çalışma olmadığını ileri sürdüler.

CAMLARI, KAPILARI AÇAMIYORUZ

Vatandaşlar, “Bütün sokaklara kilit taşı döşendi. Sokağımızın da asfaltı kazındı hala yapılmadı. Uzun zamandır da sokak böyle. Elektrik telleri yeraltına alınacakmış, bu yüzden bekletiyorlarmış. Her taraf toz, duman. Camları, kapıları açamıyoruz. Ayakkabılarımız, giysilerimiz berbat oluyor. Bir an önce yapılmasını istiyoruz bu sokağın. Bayrama kalırsa hem gelen misafirlerimiz hem de bizim için hiç iyi olmaz. Bayram temizliği yapacağız buranın yapılmasını bekliyoruz. Bu yüzden temizlik yapamıyoruz. Yapsak aynısı olacak” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
YeşiltepeSeyran Mahallesişehit Ali Turan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜMSİAD’dan 100 günlük eylem planına destek
TÜMSİAD’dan 100 günlük eylem planına destek
Karakaya’nın tanıtılması için…
Karakaya’nın tanıtılması için…
Tekirdağ’da Malatyalılar bir araya geldi
Tekirdağ’da Malatyalılar bir araya geldi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim