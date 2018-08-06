Sokakta çalışma ne zaman başlayacak?



Yeşiltepe, Seyran Mahallesi’nin bütün sokakları kaldırım olduğu halde Şehit Ali Turan Sokağı’nda herhangi bir çalışma olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Elektrik tellerinin yeraltına alınacağı gerekçesiyle bekletilen sokağın bir an önce yapılmasını isteyen vatandaşlar, gazetemize konuşarak ilgililere seslendiler.

Yeşiltepe Seyran Mahallesi’nde bulunan bütün sokakların kilit taşı döşendiğini belirten vatandaşlar, asfaltı kazındığı halde Şehit Ali Turan Sokağı’nda yaklaşık 2 haftadan bu yana bir çalışma olmadığını ileri sürdüler.

CAMLARI, KAPILARI AÇAMIYORUZ

Vatandaşlar, “Bütün sokaklara kilit taşı döşendi. Sokağımızın da asfaltı kazındı hala yapılmadı. Uzun zamandır da sokak böyle. Elektrik telleri yeraltına alınacakmış, bu yüzden bekletiyorlarmış. Her taraf toz, duman. Camları, kapıları açamıyoruz. Ayakkabılarımız, giysilerimiz berbat oluyor. Bir an önce yapılmasını istiyoruz bu sokağın. Bayrama kalırsa hem gelen misafirlerimiz hem de bizim için hiç iyi olmaz. Bayram temizliği yapacağız buranın yapılmasını bekliyoruz. Bu yüzden temizlik yapamıyoruz. Yapsak aynısı olacak” diye konuştular.