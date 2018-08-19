Sokak oyunlarını unutturmamak için...

Kiltepe Mahallesi’nde düzenlenen program da konuşan Kuran Kursu görevlisi Recep Dağ, sokak oyunları etkinliğinin günümüz için değerli bir amaç taşıdığını dile getirdi.

Dağ, bu etkinliklerin öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artması açısından önemli olduğunu belirterek etkinliği düzenleyen Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür etti. Çocuklara geleneksel oyunları hatırlatmak ve oynamaları için imkân yaratmak amacıyla düzenlenen programda çocuklar doyasıya eğlendiler. Sokak oyunları programı etkinliğine katılan çocuklar doyasıya bir gün yaşadıklarını belirterek kendilerine bu imkânı tanıyan Kent Konseyi genel Sekreterliğine teşekkür ettiler. (Bülten) busabahmalatya.com