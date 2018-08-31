Şoförden TSE belgesi isteyin!

Korsan okul servislerine ilişkin açıklamada bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Öğrenci velilerimiz servis şoförü esnafımızdan muhakkak TSE belgesini sorgulamalıdırlar" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korsan okul servislerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Velilerin çocuklarını korsan okul servislerine emanet etmemeleri gerektiğini belirten Palandöken, "Müşteri çekmek amacıyla kameralı olduğu söylenen okul servis araçlarında da öğrenci velileri mutlaka TSE belgesi arasınlar. Kamera zorunluluğu yılsonuna kadar olmasa da bazı okul servis araç sahipleri kameraları servis araçlarında hizmet veriyoruz diyerek velileri aldatabiliyorlar. Bu durumda mutlaka araçlarda olduğu söylenen kameraların mutlaka TSE garanti belgesi ve nasıl çalıştığı mutlaka sorgulanmalıdır. En önemlisi veliler bu kameraları nasıl takip edeceklerini ve sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edip çocuklarını öyle emanet etmelidirler. Bununla birlikte yardımcı rehber personeli olan, odaya kayıtlı vergisini veren esnaf tercih edilmeli. Çünkü çocuklarımızın güvenliği geleceğimizin güvenliğidir" ifadelerini kullandı.



"GELECEĞİMİZİ KORUMAK"

Çocukların güvenliğini korsan servis araçlarının değil kayıtlı şoför esnafının koruyacağına dikkati çeken Palandöken, "Okulların açılmasına az zaman kala piyasalarda korsan servis araçları artmaya başlıyor. Fakat velilerimiz bunlara itibar etmemeli. Çocuklarımız geleceğimizdir ve onları korumak geleceğimizi korumaktır. Onların güvenli şekilde okula gidip gelmelerinin sorumluluğu korsan servisçilere verilmemelidir. Bu yüzden vergisini veren, oda kaydı olan, servisçilik yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan şoför esnafı tercih edilmelidir. Araçta rehberlik edecek bir personel de bulunduran ve aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve kurallara uyan, zorunlulukları yerine getiren velileri kandırmayan esnaf kesimimiz tercih edilmelidir" şeklinde konuştu. (İHA-Haber Merkezi) busabahmalatya.com