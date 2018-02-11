Soba faciasında ölen aile bireyleri yan yana defnedildi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 6 aylık evli çift ve babaanne, bugün kılınan cenaze namazının ardından yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa’da tanışıp 13 Ağustos 2017 tarihinde evlenen 29 yaşındaki Serkan ve 25 yaşındaki Selda Gökkaya çifti, tatil için geldikleri Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesi’nde misafirliğe gittikleri babaanne Güllü Gökkaya ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti. Acı olayın ardından çiftin, bir gün önce bacayı ve sobayı temizlettirdikleri belirlenirken, soba ve borularına İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri el koydu. Çift ve babaannelerinin cenazeleri ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adana’da otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilen cenazeler son kez Kurudere Mahallesi’ne getirildi. Hurşit Cami’ye getirilen 6 aylık evli çift ve babaannelerin cenazeleri yan yana musalla taşına konuldu. Çift ve babaanne, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana açılan mezarlara defnedildi.