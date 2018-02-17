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Sivas’ta Zeytin Dalı Harekatı’na destek yürüyüşü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Sivas’ta sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ’Al Bayrağını Al Da Gel’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi.TSK,...

Sivas’ta Zeytin Dalı Harekatı’na destek yürüyüşü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Sivas’ta sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ’Al Bayrağını Al Da Gel’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi.TSK,...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:29
Sivas’ta Zeytin Dalı Harekatı’na destek yürüyüşü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Sivas’ta sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ’Al Bayrağını Al Da Gel’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

TSK, tarafından Afrin’de PKK/YPG/PYD ve DEAŞ unsurlarını yok etmek amacıyla 20 Ocak günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Sivas’ta yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla ’Al Bayrağını Al Da Gel’ sloganıyla İnönü Bulvarı üzerinde başlayan yürüyüşe katılanlar Türk bayraklarıyla Mehmetçiği destek verdi. Sivas Belediyesi Mehteran Takımı ve atlı birliklerin de destek verdiği yürüyüşte teröre tepki gösterildi. Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen grup ’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ’Katil Amerika İşbirlikçi PKK’ sloganları attı. Daha sonra Fetih Suresi okunarak şehitler için dua edildi.

Grup adına konuşan Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, "Askerlerimiz, vatanımızın bekası ve selameti için Afrin’de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı’nın gerçekleştiriyor. Hareketin 29’uncu günündeyiz. ’Beklemesinler’ diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kişi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar ’düğüne gidiyoruz’ diyen 31 yiğidimizi şehadete uğurladık. Yedi düvele karşı milletimizle birlikte var olmanın ayakta durmanın hakkın, hukukun ve adil bir dünyanın savaşını vermekteyiz. Atalarımızdan bizlere kutlu bir emanet olarak miras kalan Anadolu’muz dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun bütün mağdurların, bütün mazlumların son durağı olma haline gelmiştir. Şefkatli kucağını tüm mazlum kardeşlerimize, tüm insanlara açmış durumdadır. Dünyanın kana susamış, emperyalist egemenleri bir damla petrol için sadece kendi refahları, kendi zenginlikleri, kendi zevki sefaları için hemen yanı başımızda pervasızca akıttıkları kan ve gözyaşı elbette son bulacaktır. Eğer sahada değilseniz söz sahibi de değilsiniz demektir. Bugün Türkiye olarak hem sözümüzün sahibi olmak hem de sözümüzün arkasında durmak için sahadayız sahada olmaya devam edeceğiz. Buradan Sivas kent meydanından canlarını hiçe sayarak vatan, millet sevdası uğruna sahada bulunan kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun diyoruz. Tüm tehditlerin terör örgütlerin yok olması için yine ama yine incire ve zeytine ant olsun ki gerekirse şehadet şerbeti içmeye cennete ulaşmaya hep birlikte hazırız hazır olmaya devam edeceğiz" dedi.
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