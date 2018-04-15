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Sivas ilginç bir yarışmaya ev sahipliği yaptı

Sivas’ın Altınyayla ilçesi, "Ulusal Irk Standartları Yarışması ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması" ile dünyanın birçok yerinde gelen köpekleri ağırladı.Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Sivas’ın Altınyayla...

Sivas ilginç bir yarışmaya ev sahipliği yaptı

Sivas’ın Altınyayla ilçesi, "Ulusal Irk Standartları Yarışması ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması" ile dünyanın birçok yerinde gelen köpekleri ağırladı.Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Sivas’ın Altınyayla...

15 Nisan 2018 Pazar 14:47
Sivas ilginç bir yarışmaya ev sahipliği yaptı

Sivas’ın Altınyayla ilçesi, "Ulusal Irk Standartları Yarışması ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması" ile dünyanın birçok yerinde gelen köpekleri ağırladı.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Sivas’ın Altınyayla ilçesinde "Ulusal Irk Standartları Yarışması ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya yurt içerisinden ve yurt dışından 450 köpek yetiştiricisi cins köpekleriyle katıldı. Yarımada ayrıca Sivas Kangal ırkının standartları belirlenirken, saf ırkın korunması için şecere belgeleri hazırlanıp köpek sahiplerine teslim edildi. Yarışma sonucunda köpeklere soylarının kontrol altına alınabilmesi için mikro chip takıldı.

Yarışmaya ev sahipliği yapan Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, “Bu etkinliği ilçemizde yapmak bizi mutlu etti. Kangal köpeği ülkemizin bir değeri. İnşallah bu geleneksel hale gelir bu yarışmanın yenileri yapılır. Bu yarışmanın daha mükemmelinin yapılması noktasında biz hazırız. Hırvatistan, Bulgaristan ve çeşitli Balkan ülkelerinden yarışmacılar da köpekleriyle ilçemize yarışmaya geldiler” dedi.

Altınyaylalı köpek yetiştiricisi Ümit Taşdele ise, ilçelerinde ilk kez yapılan yarışmayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “İlçemizde bir ilk olan uluslararası köpek yarışması yapılıyor. Kazakistan, Rusya ve Amerika gibi çeşitli ülkelerden gelenler var. Kangal köpekleri de dahil birçok ırk yarıştı. Bu etkinliği geleneksel hale getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
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