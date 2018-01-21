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Afrin harekatında son durum!
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Sınırın sıfır noktasında vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yalangoz ve İncirli mahallelerinde ev ve iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı dağıtıldı.Mahalle meydanında karşılanan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti...

Sınırın sıfır noktasında vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yalangoz ve İncirli mahallelerinde ev ve iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı dağıtıldı.Mahalle meydanında karşılanan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti...

21 Ocak 2018 Pazar 14:24
Sınırın sıfır noktasında vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yalangoz ve İncirli mahallelerinde ev ve iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı dağıtıldı.

Mahalle meydanında karşılanan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Ömer Şıkcan ve CHP İlçe Başkanı Hüseyin Hirfanoğlu, yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını mahalle halkına dağıttı.

Kaymakam Erkayıran yaptığı açıklamada, Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek maksatlı vatandaşlara bayrak dağıttıklarını ifade etti. Erkayıran, "Mahallelerimizi gezerken vatandaşımızın devletine olan desteklerini gördükçe bizler onurlandık. Vatandaşlarımıza bizlere sunduğu destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz mahalle Suriye sınırına sıfır noktada Kürt kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı Yalangoz Mahallesi’dir. Afrin’e düzenlenen operasyon Kürt kökenli kardeşlerimize düzenlenen bir operasyon değil, tamamen PKK denilen terör örgütüne yönelik gerçekleşen bir operasyondur. Bizler de Kırıkhan halkı olarak Afrin bölgesinde düzenlenen operasyona destek vermek için halkımıza şanlı Türk bayrağımızı dağıtıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.
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