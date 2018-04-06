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Silahlı saldırıda öldürülen iki akademisyenin cenazesi Tokat’ta

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın cenazesi memleketleri Tokat’a...

Silahlı saldırıda öldürülen iki akademisyenin cenazesi Tokat’ta

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın cenazesi memleketleri Tokat’a...

06 Nisan 2018 Cuma 20:26
Silahlı saldırıda öldürülen iki akademisyenin cenazesi Tokat’ta

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın cenazesi memleketleri Tokat’a ulaştı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın cenazeleri Eskişehir’de yapılan törenin ardından memleketleri Tokat’a gönderilmişti. İki akademisyenin cenazesi karayolu ile akşam saatlerinde Tokat’a ulaştı. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın’ın cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan’ın cenazesi ise Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yakınlarını saldırıda kaybedenler cenazeler morga konulurken gözyaşı döktü. Cenazeler cumartesi günü öğle namazını müteakiben toprağa verilecek.
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