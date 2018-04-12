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Siirt Valisi Atik yaralı korucuları ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, iki gün önce Eruh ilçesi Dagdöşü kırsalında yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucunun şehit olduğu olayda yaralanan güvenlik korucularını ziyaret etti.Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde eşi Fulya Atik ve AK...

Siirt Valisi Atik yaralı korucuları ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, iki gün önce Eruh ilçesi Dagdöşü kırsalında yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucunun şehit olduğu olayda yaralanan güvenlik korucularını ziyaret etti.Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde eşi Fulya Atik ve AK...

12 Nisan 2018 Perşembe 18:16
Siirt Valisi Atik yaralı korucuları ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, iki gün önce Eruh ilçesi Dagdöşü kırsalında yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucunun şehit olduğu olayda yaralanan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde eşi Fulya Atik ve AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile birlikte Siirt Devlet Hastanesine gelerek iki gün önce yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve tedavileri devam eden güvenlik korucuları Zeki Nas, Fevzi Toprak, İzzettin Elçi ve Şaban Sarın’ı ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu belirten Vali Atik, güvenlik korucularının terörle mücadelede askerle omuz omuza ve kar kış demeden büyük mücadele sergilediğini aktararak, Eruh ilçesinde meydana gelen olayın bir daha meydana gelmemesi dileğinde bulundu. Yaralılar ve yakınlarıyla bir süre sohbet eden Vali Atik, yanında getirdiği çeşitli hediyeleri verdi.

İki gün önce meydana gelen olayda 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 6 güvenlik korucusu da yaralanmıştı.
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