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ŞİDDETE JANDARMALI ÖNLEM

Sağlık çalışanlarına karşı artan şiddetin önüne geçebilmek için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu anlamda artık hastanelerde polisle beraber jandarma da bulunacak. Malatya’da ise bu uygulama geçtiğimiz hafta başladı.

ŞİDDETE JANDARMALI ÖNLEM

Sağlık çalışanlarına karşı artan şiddetin önüne geçebilmek için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu anlamda artık hastanelerde polisle beraber jandarma da bulunacak. Malatya’da ise bu uygulama geçtiğimiz hafta başladı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:28
ŞİDDETE JANDARMALI ÖNLEM

Hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün başka bir boyut kazanıyor. En son Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir K., nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın'ın başına parke taşıyla vurmuştu ve doktora hemen müdahale edilmişti. Bu olaydan sonra tepkiler çığ gibi büyümüştü.

BİR HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Olaylar yaşanmaya devam ederken, sağlık çalışanlarına karşı artan şiddetin önüne geçebilmek için önlemler de alınmaya devam ediyor. Sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için artık hastane polislerinin yanı sıra jandarma da görev yapmaya başladı. Malatya’da bir hafta önce başlayan söz konusu uygulama hem sağlık çalışanlarından hem de vatandaşlardan tam not aldı.

1 RÜTBELİ JANDARMA, 1 ER

Hastanelerde artık polislerin yanında 1 rütbeli jandarma personeli ile 1 er de görev yapıyor. Herhangi bir şiddet olayında polisle birlikte hareket edecek olan jandarma personeli 24 saat boyunca kamu hastanelerinde görev yapacak. (FOTOĞRAFLAR: İHA) busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
şiddetJandarmaönlem
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