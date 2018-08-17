Şiddet gören kadınlar meslek ediniyor

Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezinin de desteğiyle düzenlenen 336 saatlik kursun sonunda katılımcılara kurs bitirme belgesi verildi. Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğünde gerçekleşen törene Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Rasim Bulut, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfü Hangün, Şiddet Önleme Merkezi Müdiresi Mukaddes Şahin ve kursiyerler katıldı.

336 SAATLİK EĞİTİM

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Rasim Bulut, “Kadınlarımız annemiz, kardeşimiz, evladımız, eşimiz bizlerin en değerli varlıklarıdır. Bu kapsamda şiddete maruz kalmış kadınlarımıza kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve meslek edinmesi için Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ve Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezimiz işbirliği ile kadınlarımıza 336 saatlik eğitimin ardından 7 kursiyer katılım belgesi almaya hak kazandı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İl Müdürü Vahap Toman da şiddete maruz kalmış kadınların sosyal yaşama katılması için meslek edindirmenin önemine değindi. busabahmalatya.com