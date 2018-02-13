SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava durumu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu; Bingöl ve Tunceli illerinde aralıklı hafif yağmurlu yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Gece sıcaklıklarının 1-3 derece santigrat artması, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

DİKKATLİ OLUN!

Meteoroloji, “Güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir” ifadesine de yer verildi. (Haber Merkezi)