Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Şu sıralar bahar havasını aratmayan kış mevsimi yağışsız bir şekilde devam ediyor. Sıcaklıkların ise biraz daha artması bekleniyor.

SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Şu sıralar bahar havasını aratmayan kış mevsimi yağışsız bir şekilde devam ediyor. Sıcaklıkların ise biraz daha artması bekleniyor.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 08:12
SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava durumu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu; Bingöl ve Tunceli illerinde aralıklı hafif yağmurlu yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Gece sıcaklıklarının 1-3 derece santigrat artması, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

DİKKATLİ OLUN!

Meteoroloji, “Güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir” ifadesine de yer verildi.  (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Bahar HavasınıHAVA DURUMUSıcaklıkMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı
Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı
’Mehmetçik üşümesin, anneler üzülmesin’ kampanyası
’Mehmetçik üşümesin, anneler üzülmesin’ kampanyası
Bursa’nın geleneklerine nostaljik yolculuk
Bursa’nın geleneklerine nostaljik yolculuk

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim