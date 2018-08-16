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Sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkıyor

Malatya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.  Malatya 'da bugün hava sıcaklığı 34 derece olacak.

Sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkıyor

Malatya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.  Malatya 'da bugün hava sıcaklığı 34 derece olacak.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:19
Sıcaklık mevsim normalleri üzerine çıkıyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece santigrat üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir” denildi.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve Malatya'da bugün hava sıcaklığı 34 derece olacak. Ayrıca Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada meteorolojik uyarıya yer verilmedi. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
SıcaklıkMevsim NormalleriHAVA DURUMU
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