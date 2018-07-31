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SGK hafta sonu da hizmet verdi

Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar TL borç yapılandırılmıştır” dedi. Öte yandan 81 ilde olduğu gibi Malatya SGK İl Müdürlüğü de bu imkândan yararlanmak isteyenler için hafta sonu açık oldu.

SGK hafta sonu da hizmet verdi

Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar TL borç yapılandırılmıştır” dedi. Öte yandan 81 ilde olduğu gibi Malatya SGK İl Müdürlüğü de bu imkândan yararlanmak isteyenler için hafta sonu açık oldu.

31 Temmuz 2018 Salı 12:41
SGK hafta sonu da hizmet verdi

Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanun ile borcu bulunan vatandaşlara getirilen ödeme kolaylığı hakkında basın açıklamasında bulundu. 2 Haziran 2018 tarihi itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde hem de posta yoluyla yapılandırma başvurularının alınmaya başlanıldığını ifade eden Selçuk, şu ana kadar 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını kaydetti.

Öte yandan 81 ilde olduğu gibi Malatya SGK İl Müdürlüğü de yapılandırma imkânından yararlanmak isteyenler için hafta sonu açık oldu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
SGKHafta SonuHİZMET
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