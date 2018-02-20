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SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Çiftçilere yönelik teşvikleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız" dedi. Erdoğan, Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yemini temin edeceklerini belirtti.

SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Çiftçilere yönelik teşvikleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız" dedi. Erdoğan, Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yemini temin edeceklerini belirtti.

busabahh
busabahh
20 Şubat 2018 Salı 15:51
SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programına katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Güçlü ülke sadece ordusu, ekonomisi olan ülke değildir. Güçlü ülke tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında da kendini ispatlamış ülkedir. Savunma ve yerli silah sanayii ne kadar önemliyse gıda güvenliği de ehemmiyetlidir. Ülkelerin yükselişi de çöküşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini asla unutmamak zorundayız. Kimi grup kürsülerinde kimi televizyon ekranlarında sabah akşam hükümetimizin tarım politikalarını eleştiriyor. Bunlar da tarım konusundaki cehaletlerini yüzsüzlükleriyle örtmeye çalışıyor. En başarılı olduğumuz alanlardan biri tarım ve hayvancılıktır. Anamuhalefetin başındaki zata kısaca hatırlatmak istiyorum. Son 15 yılda tarım, hayvancılık ve gıda alanında da Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıdık. Tarım politikalarımızı günübirlik veya popülist yaklaşımlarla değil planlı kapsamlı projelerle belirledik. Çiftçilere hak ettikleri değeri verdik. Son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 13 milyar liraya çıkardık. Üretim maliyetini azaltmak için 2003'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız.

Türikye tarımda net ihracatçı bir ülke konumuna geldi. Ama bunu anamuhalefetin başı bilmiyor. Ülkemizin ve çiftçilerin başarı çıtasını sürekli yukarı taşıması gerekiyor. Bizler sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kırmızı et ihtiyacının karşılanması için önemli adım atıyoruz. Ziraat Bankası'ndan kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Yetiştiriciye verilen avansları da kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz. Ziraat Bankası aracılığıyla sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sayısını artırmak için yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 subvansiyonlu kredi veriyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk iki yılını geri ödemesiz yedi yılda bankaya ödüyor. Üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, ürünlere alım garantisi veriyoruz.

İHA

Son Güncelleme: 20.02.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
300 Başa Kadar Damızlık Koyun Ve YemiZiraat Bankasından KrediCumhurbaşkanı Erdoğan
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