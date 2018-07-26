SERVİSÇİLERE ‘İNCE’ TARİFE UYARISI

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı servis ücretleri belli oldu. Dün Odada yaptığı basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyuran Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce önemli açıklamalarda bulundu. 2018-2019 yılı yeni fiyat tarifesinin tüm esnaflara hayırlı olmasını temenni eden Başkan İnce, yeni fiyat tarifesinin Odalarının talebi doğrultusunda alındığını dile getirdi.

YENİ TARİFEYE UYULMASI ÇAĞRISI

UKOME kurulun yeni yıl tarifesini açıklayan Başkan İnce, “Anaokulu ve ilköğretim öğrencisi için 5 kilometre kadar mesafelerde 140 lira. 5 kilometre ile 10 kilometre olan mesafelerde 160 lira. 10 kilometre ile 20 kilometre olan mesafelerde 175 lira olarak onaylanmıştır. Lise ve denge okullarda ise 5 kilometre olan mesafelerde 130 lira, 5 kilometre ile 10 kilometre arasındaki mesafelerde 145 lira, 10 kilometre ile 20 kilometre arasındaki mesafelerde 165 lira olarak karar çıkmıştır. 20 kilometreyi aşan mesafelerde ise her kilometre başı 4 lira artış sağlanması ön görülmüştür. Aynı servisi kullanan kardeşlere yüzde 10 indirim yapılması ön görülmektedir. Fiyat tarifesinde ücretleri 9 eşit taksitle alınması sağlanmalıdır. Esnaflarımızın bu konuda velilerimize ücretleri 9 takside bölerek sözleşme yaparak burada belirtilen fiyata uyulmasını tüm esnaflarımızdan temenni ediyorum” diye konuştu.

FİYAT TARİFESİNE UYULMASI ZORUNLU

Başkan İnce, “Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığının ve İl Müdürlüklerinin gönderdiği genelgeye istinaden tüm okullarımızın, gerek özel gerek diğer tüm okullarımızın UKOME kurulunun almış olduğu fiyat tarifesine uyması zorunludur. Bu fiyat tarifesinin altında çalışılması veya üzerinde fiyat belirlenmesi kesinlikle yasa ve yönetmeliğe aykırıdır. Bu tarifeye uymayan esnaflar hakkında gerekli yasal çalışmalar başlatılacaktır. Yeni fiyat tarifemizin tüm esnaf camiamıza, velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTE

Servisçi esnaflarının sorunlarını bir kez daha dile getiren Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Özellikle servisçi esnaflarımızın en büyük sorunları arasında olan; sensör, 3 Nokta Emniyet kemeri, Kamera araç ve Takip sistemi gibi 25 Ekimde yeni çıkarılan 30221 sayılı okul servis yönetmeliğinde ön görülen sensör konusunun oda olarak yaklaşık kanunun çıktığı tarihten bu yana vermiş olduğumuz mücadelede sersörün, kameranın 3 Nokta Emniyet Kemerinin kesinlikle iptal edilmesi noktasında çalışmalar devam etmektedir. Özellikle taşımalı eğitimde Servisçi esnaflarımız ve okullarda çalışan esnaflarımız sensör, 3 nokta Emniyet Kemeri takilometreası söz konusu değildir. Eğer ki bu konuda devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız esnaflarımıza zorunlu kıldığı takdirde Türkiye’de servis taşımacılığı yapacak esnafı bulması imkansız haldedir. Bu noktada Malatya’da da bu diretim olduğu takdirde servisi buyursun Milli Eğitimin kendisi öğrencilere çeksin. Çünkü bizim bu maliyetleri karşılamamız sensör ve diğer uygunlukları araçlarımıza yapmamız imkansızdır. Bu noktada siyasilerin, vekillerimizin Türkiye’deki esnaflarımıza vermiş olduğu sözleri yerine getirmesi noktasında kendilerini göreve davet ediyorum. Özellik bu noktada Federasyon ve TESK Başkanının çalışmaları halen devam etmektedir. İnşallah yakın bir zamanda iptal edileceğini düşünüyoruz.”

ÇALIK’IN SÖZÜ VARDI

Engelli erişim minibüsleri hakkında da konuşan Başkan İnce, “Engelli erişim minibüsleri noktasında Malatya Milletvekilimiz Sayın Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık’ın tüm esnaflarımıza vermiş olduğu bir söz vardır bu noktada sayın vekilimizin Engelli Minibüs yönetmeliğinin tekrar 1-2 yıl ertelenmesi noktasında esnafımıza verdiği sözü yerine getirilmesi için esnaf adına kendilerinde rica ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com