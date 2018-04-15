SERAGAZI EMİSYON İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı seragazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 (Karbondioksit) eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11,4 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,3 ile atık takip etti.

KİŞİ BAŞI SERA GAZI EMİSYONLARI ARTTI

CO2 eşdeğeri olarak 2016 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 135,4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,8 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2016 yılında 6,3 ton/kişi olarak hesaplandı.

Toplam CO2 emisyonlarının 2016 yılında yüzde 33,5’i elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,1’i enerjiden, yüzde 13,6’sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,3’ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı. CH4 (Metan) emisyonlarının yüzde 55,5’i tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı. busabahmalatya.com