Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

SERAGAZI EMİSYON İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Toplam sera gazı emisyonu 2016 yılında 496,1 Mt CO2 (Karbondioksit) eşdeğeri oldu.

SERAGAZI EMİSYON İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Toplam sera gazı emisyonu 2016 yılında 496,1 Mt CO2 (Karbondioksit) eşdeğeri oldu.

15 Nisan 2018 Pazar 12:36
SERAGAZI EMİSYON İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı seragazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2016 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 (Karbondioksit) eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2016 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11,4 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,3 ile atık takip etti.

KİŞİ BAŞI SERA GAZI EMİSYONLARI ARTTI

CO2 eşdeğeri olarak 2016 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 135,4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,8 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2016 yılında 6,3 ton/kişi olarak hesaplandı.

Toplam CO2 emisyonlarının 2016 yılında yüzde 33,5’i elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,1’i enerjiden, yüzde 13,6’sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,3’ü ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı. CH4 (Metan) emisyonlarının yüzde 55,5’i tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Toplam Sera Gazı EmisyonuSeragazı Emisyon Istatistikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomara Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Tomara Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
ABD’NİN VURDUĞU TESİSLER UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ
ABD’NİN VURDUĞU TESİSLER UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu
Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim