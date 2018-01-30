SENEGAL'DEN GELEN HEYET MALATYA'DA

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de örnek gösterilen Çevre Entegre Projesi, yurtdışında da dikkatleri üzerine çekiyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından birçok heyetin takip ettiği çöpten enerji üretilen projeyi, son olarak Senegal Cumhuriyetinden gelen bir heyet inceledi. Senegal Cumhuriyeti Devlet Başkanı Baş Danışmanı milletvekili Demba Diop, beraberinde bir heyet ile birlikte Malatya’ya gelerek projeyi yerinde inceleyip, proje hakkında detaylı bilgiler aldı.



Yapımı büyük oranda tamamlanan tesisleri detaylı bir şekilde inceleyen Senegal Milletvekili Diop, tesisin çöpten elektrik üretimi açısından çok önemli olduğunu ve bu projeyi kendi ülkelerinde de hayata geçirmek istediklerini söyledi. Senegal Milletvekili ve Devlet Başkanı Baş Danışmanı Demba Diop ile beraberindeki heyet, Çevre Entegre Tesisinde incelemelerde bulunduktan sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı da makamında ziyaret etti.



Malatya’nın çok güzel bir şehir ve insanların sıcakkanlı olduğunu belirten Senegal Milletvekili Diop, “Ziyaretimiz çok güzel geçti. Malatya’da gerçekleştirilen Çevre Entegre projesi toplumların ihtiyaçlarını karşılayacak çok güzel ve entegre bir proje. Senegal’de bizde aynı problemlerle uğraşıyoruz. Malatya’da yapılan Çevre Entegre Projesini Senegal’in Başkenti Dakar’da 100 dönümlük bir alanda uygulamak istiyoruz. Güneşten, rüzgârdan ve gazdan enerji üretimimiz oldu ancak, ilk defa çöpten enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Bu tesis bizi yüzde yüz memnun eden bir proje. Bu projeyi Devlet Başkanımıza ve Bakanlarımıza anlatacağım, bir dahaki gelişimizde bakanlarımızda olacak” şeklinde konuştu.



Senegal heyetini Malatya’da ağırlamaktan ve misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Türkiye hiçbir zaman bir çıkar gözeterek başka ülkelere yaklaşmamıştır. İkili ilişkilerin ve dostluğun gelişmesi, karşılıklı ekonomik büyümenin sağlanması gibi bir yaklaşım içerisindedir. Avrupa ülkeleri ise ilişkilerini tek taraflı çıkar üzerine kurmaktalar. Dünyanın neresinde olursa olsun şehirlerin sorunları ve sıkıntıları birbirine benzemektedir. Arıtma tesisleri, çevre sorunları, katı atıkların bertaraf edilmesi gibi sorunların çözümünde sağlıklı ve doğru yatırımların yapılması, bu yatırımları yaparken çevreye zarar verilmemesine özen gösterilmelidir. Bu ziyaretin faydalı olduğuna inanıyorum. Böyle güzel bir heyeti Malatya’da ağırlamak bizleri son derece memnun etti” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ziyaret anısına Senegal milletvekili ve Devlet Başkanı Baş Danışmanı Demba Diop’a kayısı kristali hediye etti.

