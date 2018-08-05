ŞEKER İŞÇİLERİ KIYIM YAŞIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, satışı yapılan şeker fabrikalarında işten çıkarılan işçiler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, “AKP Hükûmeti tarafından özelleştirme adı altında peşkeş çekilen şeker fabrikalarının satış kararı alındığında, CHP olarak bir heyet oluşturduk ve 30 milletvekilimizle beraber bir ay gibi kısa bir sürede Türkiye’deki 25 şeker fabrikasını ziyaret edip incelemelerde bulunduk. İşçiler, pancar üreticileri, esnaf ve halkla konuştuk. Şeker fabrikalarının, Anadolu’nun en ücra yerlerinde kurulduğunu ve Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olduğunu bir kez daha gördük. Ziyaret ettiğimiz illerin birçoğunda, çiftçinin, işçinin, esnafın tek geçim kaynağının şeker fabrikaları olduğunu gördük. Bizler, AKP Hükûmetinin özelleştirme adı altında yalanlarla işçileri, çiftçileri kandırdığını biliyorduk. Bunu halkımıza anlattık. Halkımızla hep bir ağızdan ‘Şeker Vatandır Vatan Satılmaz’ dedik. Genel Başkanımızın Başkanlığında Çorum’da binlerce insanın katılımıyla büyük bir Şeker Mitingi düzenledik. Ancak fabrikaların satışının önüne geçemedik” ifadelerine yer verdi.

“HANİ HİÇ BİR İŞÇİ MAĞDUR EDİLMEYECEKTİ?”

Ağbaba, şunları kaydetti:

“Özelleştirmelerden önce AKP’nin bakanları ‘Şeker fabrikalarında çalışan bütün işçi kardeşlerimizin bugünkü haklarını koruyacağız. İsterlerse şeker fabrikasında çalışmaya devam edecekler. Ne zaman isterlerse de kamuya geri dönme haklarını veriyoruz onlara’ demişlerdi. Seçimden sonra durum değişti. Bugün geldiğimiz noktada söylenenlerin hepsinin yalandan ibaret olduğunu görüyoruz. İktidarın ‘Hiçbir işçi mağdur edilmeyecek’ sözüne rağmen özelleştirilen fabrikalardan işçiler sorgusuz sualsiz işten atılıyor. Emekliliği gelen işçiler işten atılma tehdidiyle emekliliğe zorlanıyor. Bugüne kadar devri gerçekleşen 7 şeker fabrikasından toplamda 775 işçi işten atılmış, 811 işçi de zorla emekliliğe sevk edilmiştir. Çorum Şeker Fabrikası’ndan 92 işçi, Elbistan’da 31 işçi, Erzurum’da 149 işçi, Erzincan’da 157 işçi, Muş Şeker Fabrikası’nda ise çalışan 406 işçiden 346’sı işten atılmıştır. Satışı yapılan diğer fabrikaların devir işlemleri bittiğinde de benzer şekilde işçi çıkarmaların devam edeceği ortadadır. Ayrıca yaşanan bir başka mağduriyetse, bu atılan işçilerin yıllarca biriken kıdem tazminatlarını ne alıcı firma ne de devletin ödemeye yanaşmamasıdır” ifadelerini kullandı.

“AKP VERDİĞİ SÖZLERİ TUTSUN”

“İnsanları işsizliğe, açlığa, sefalete terk etmeye kimsenin hakkı yoktur” diyen Ağbaba, “İşçilere şekeri değil baldıran zehrini reva gören AKP’yi verdiği sözleri tutmaya çağırıyoruz. Şeker fabrikalarında işten atılan işçilerin bir an önce tekrar işlerine başlatılmasını ve mağduriyetlerinin sonlandırılmasını bekliyoruz” dedi. busabahmalatya.com