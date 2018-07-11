Şehrin merkezine Adli Psikiyatri Hastane mi yapılıyor?

Malatya Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, “Özel amaçlı bir şirket ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşi’ kapsamında Sağlık Bakanlığı ile 27 yıllık yapım ve işletme sözleşmesi yapmıştır. Sağlık Bakanlığı ve şirket arasında imzalanan sözleşme bünyesinde yapılacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri Yapım İşleri ile ürün ve hizmetlerinin temin edilmesi işi ile ilgili olarak Malatya ili için tespit edilen alan şehrin yerleşim merkezi olması nedeniyle birçok olumsuzluk arz etmektedir. Aynı zamanda üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü yeni Devlet Hastanesi ve birimleri (Ağız Diş Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi inşaat devam ediyor) Devlet Demiryolları Müdürlüğü ve Lojmanları mevcuttur. Yapımı tasarlanan hastane binası ile beraber İtfaiye Alanı ve Eğitim alanı da aynı ada üzerinde düşünülmüştür. Bölgede bulunan yapı stoku nedeniyle yerleşik nüfusun oluşturduğu trafik yoğunluğu mevcut ulaşım ağları tarafından ancak karşılanırken, getirilmesi düşünülen bu ek fonksiyonların olumsuz etkisi göz ardı edilmektedir” denilerek, özetle şunlar kaydedildi:

“ŞEHRE MÜNASİP BİR MESAFEDE İNŞA EDİLMELİDİR”

“Sözleşme içerisinde yer alan Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi’nin bu alana yapılması da ayrı olarak değerlendirmeye alındığında psikiyatri alanında uzman tabiplerce: Malatya’nın ortasına Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi dedikleri bir kâbus projesidir. Psikiyatri Hastanesi ile Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri, iki ayrı çeşit hastanelerdir. Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri bir hapishane çeşididir. İçindeki hastaları suç işlediği halde psikiyatri hastaları olduğu için, diğer suçlularla beraber hapis edilmediğinden yüksek güvenlikli hapishanede tutulurlar. Bu hasta ve suçlular hukuken sorumlu sayılmayacak şekilde gerçeklilikle irtibatını yitirmiş psikozlar, anti-sosyal kişilik bozukluğu olanlardır. Herhangi bir şekilde iyileşmeleri söz konusu değildir. Bu hasta–suçlu grubunun ‘yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi’ dedikleri hapishane–hastane içinde tutulması ve bu hapishane–hastaneyi Malatya’nın yerleşim merkezine, devlet hastanesinin yanına yapmak ve bunun adına da yatırım demek hangi akla hizmettir. Bu türdeki hastanelerin (Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastaneleri) şehre münasip bir mesafede inşa edilmelidir.

ÇSED kapsamında değerlendirilecek olursa, kullanım şekli nedeniyle büyük bir önem arz eden bu yapının şehir merkezi ve yerleşim bölgesinde bulunması son derece mahsurludur.

“ALAY EDERCESİNE…”

Çevresel Sosyal Etki değerlendirme raporu istenmesi sürecinde bilgi sahibi olduğumuz, kamuoyuna sadece Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak lanse edilen hastane yapım işinin, Malatya’nın gözde yerleşim merkezlerinden biri olan öncesinde şeker arazisi, daha sonra Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılan alanda olması bizleri düşündürmektedir. Yeni Devlet Hastanesi yapılacağı süreçte de yerinin yanlış olduğunu ifade ettiğimiz, şehrin yoğunluğunu ve sıkışıklığını arttıracağını anlatamadığımız ve bugün de sıkıntılarını yaşadığımız bölgeye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımının doğru olmayacağını düşünürken daha vahim olan bir durumla karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. İşin sözleşmesine bakıldığında, bundan da konunun sadece Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi değil, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesini de içinde barındırdığını ve bunun detayını uzman görüşü olmadan karar verenler, çevreye vereceği zarar ve yaşanacak sıkıntıları düşünmek bir yana, can güvenliğimizi de hiçe sayarak ‘yatırım’ adı altında alay edercesine allayıp pullayıp içeriği değiştirilerek kamuoyuna anlatmaya çalışmaktadır.

Lütfen Malatya’da yaşayan herkes ulaşabilecekleri bilgi kaynaklarından araştırsınlar. Araştırmaları neticesinde yaşanacak vahametin ne kadar büyük olacağını kendi gözleriyle göreceklerdir. Malatya kamuoyunun bu kadar hafife alınması konu ile ilgili meslek grupların STK’ların ve basınımızın sorumluluğu olacaktır. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak üstümüze düşeni yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız.” (Bülten)