Şehit pilotun adı memleketi Çorlu’da bir okula verildi

11 Nisan 2006 tarihinde içerisinde bulunduğu helikopterin İzmit’te düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk’ün adı memleketi Çorlu’da bir okula verildi.

Çorlu’da okullar bölgesinde yapımı tamamlanan Şehit Pilot Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Gerçekten bu vatan toprakları şehitlerimizin sayesinde bugün hür ve bağımsız şekilde bizler için bir yurt olarak mevcut. Gerçekten gerek İstiklal Savaşımızda, gerek Çanakkale’de gerekse bugün günümüzde Güneydoğu’da, Afrin’de verilen mücadele bu topraklar üzerinde bayrağımızın ilelebet dalgalanması, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız vatan olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar kalması için şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Ama Allah’a şükür hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yan gözle bakamıyor, bakamayacak" dedi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "Milletimizin şehitlerimize ayrı bir değer verdiği bir gerçektir. Onlar nesiller boyunca kahramanlıklarını dilden dile anlatılacak kutsalımızdır. Öğrencilerimiz okudukları okulun isminin kahraman bir şehidin ismi olduğunu her zaman hatırlayacak ve çalışmalarında Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismine layık olduklarını gösterecekler" diye konuştu.

Okulun açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Şehit Pilot Ulaş Türk adına okul içerisinde oluşturulan Şehit Köşesini de inceleyen protokol üyeleri okul idarecilerinden bilgiler aldı.

"Ben bir Ulaş’ı kaybettim, bin Ulaş’ı kazandım bugün"

Bir Ulaş kaybettiğini ama bin Ulaş kazandığını kaydeden şehit annesi Naciye Türk, "Biz Ulaş’ı bugün kaybettik aynı zaman da çok duyguluyum, çok sevinçliyim. Ulaş’ı kaybettim ama ben binlerce Ulaş kazandım okulun açılışıyla birlikte. Bunların hepsi benim çocuklarım inşallah Ulaş gibi başarılı öğrenciler yetişecek diye düşünüyorum. Bugün Ulaş’ın şehit olduğu gün. Şehidimin oğlu, torunum şu anda 6. sınıf öğrencisi ve babasını hiç görmedi en çok da o üzüyor beni. Ben bir Ulaş’ı kaybettim bin Ulaş kazandım bugün" şeklinde konuştu.

Okulun açılışına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, şehidin annesi Naciye Türk, babası Ayhan Türk, şehit aileleri, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kerim Atalay, okul müdürleri ve şehit Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk’ün birlikte görev yaptığı dönem arkadaşları ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.