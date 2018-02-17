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Şehit Pilot Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Pilot Üsteğmen Gökdoğan için Ahmet Hamdi Akseki...

Şehit Pilot Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Pilot Üsteğmen Gökdoğan için Ahmet Hamdi Akseki...

17 Şubat 2018 Cumartesi 14:51
Şehit Pilot Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Pilot Üsteğmen Gökdoğan için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kuvvet komutanları ile milletvekilleri katıldı. Cenazeye katılan protokol üyeleri şehidin babası Ahmet, annesi Badeser ve eşi Sevil Gökdoğan’a taziyelerini sundular.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına koyuldu. Şehit Gökdoğan’ın naaşı toprağa verilmek üzere Kızılcahamam İğdir köyüne götürüldü.
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