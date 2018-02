Şehit kardeşlerinden sınırda vefa görevi

PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada 1998 yılında şehit düşen Ahmet Baylak’ın kardeşleri Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde çalışarak Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan askerlere yardım ediyor.

Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Uğur Saylak ve İbrahim Saylak’ın ağabeyi Ahmet Saylak, PKK’lı teröristlerle çatışmaya girerek 1998’de Tunceli’de şehit düşmüştü. İki kardeş ağabeylerinin şehit düşmesinden bir sene sonra yaşadıkları il olan Hatay’da sağlık personeli olarak çalışmaya başladı.

Halen Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde görev yapan kardeşler, Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan askerlere yardım ediyor. Hastanenin acil servis ve morg bölümünde hizmetlerini yürüten iki kardeş, ağabeylerinin yarım kalan vatan görevini yaralı askerlere yardım ederek devam ettiriyor.

“Gerekirse bu vatan için gidip ben de çatışabilirim”

Ağabeyi Ahmet Saylak’ın şehit düşmesinden bir yıl sonra sağlık hizmetine başladığını ifade eden İbrahim Saylak, “Şimdi biz burada görev yapıyoruz. Gerekirse sınırda da görev yaparız. Ben askerlik şubesine dilekçemi de verdim. Gerekirse bu vatan için gidip ben de çatışabilirim. 1998’de Tunceli’de kardeşim şehit olmuştur. 1999 yılında da göreve başladık. Burada devam etmekteyim. Asker bizim askerimizdir. Elimizden geldiği kadar hepsine yardımcı oluyoruz. Ben ameliyathanede çalışıyorum. Kardeşim de acilde. Hüzünleniyoruz. Aynı acıyı biz de tattık. İnşallah kimse tatmaz bundan sonra.” dedi.

“Her askerimizin yanında olmak bizim bir borcumuzdur”

Hastaneye sevk olan askerlerin şehit düştüğünde göz yaşlarını tutamadığını söyleyen Uğur Saylak, “1999 yıllarında biz bu acıyı yaşadık. Zeytin dalı operasyonunda izlediğimiz günden bu güne kadar Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde her an olduk. Olmamız da gerekiyor. Çünkü bizler bu acıyı daha önce de yaşadık. Her askerimizin yanında olmak bizim bir borcumuzdur. Bu borcu hayatımızın sonuna kadar da vermeye hazırız. Zeytin dalı operasyonunda gelen geçen haftaki nöbetimde Burak Akalan’ı yad ediyorum. Burada gözümün önünde şehit oldu. Yüzünü gördüğümde bir meleği andırırdı. Daha önceki şehitlerimizi de ellerimle morga aldım. Bizler bazen ağlayarak bunları yaşıyoruz. Biz her zaman devletimizin ve askerimizin yanındayız” dedi.