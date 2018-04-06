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Şehit Burak Kapucuoğlu Çeşmesi tahrip edildi

Kastamonu’da Ulu Camii yakınında bulunan Şehit Burak Kapucuoğlu Çeşmesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.Kuzeykent Mahallesi Ulu Camii yakınında bulunan Şehit Burak Kapucuoğlu adına yaptırılan şehit çeşmesi, yaklaşık...

Şehit Burak Kapucuoğlu Çeşmesi tahrip edildi

Kastamonu’da Ulu Camii yakınında bulunan Şehit Burak Kapucuoğlu Çeşmesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.Kuzeykent Mahallesi Ulu Camii yakınında bulunan Şehit Burak Kapucuoğlu adına yaptırılan şehit çeşmesi, yaklaşık...

06 Nisan 2018 Cuma 18:13
Şehit Burak Kapucuoğlu Çeşmesi tahrip edildi

Kastamonu’da Ulu Camii yakınında bulunan Şehit Burak Kapucuoğlu Çeşmesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Kuzeykent Mahallesi Ulu Camii yakınında bulunan Şehit Burak Kapucuoğlu adına yaptırılan şehit çeşmesi, yaklaşık 1 hafta önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Şehit çeşmesinin tahrip edildiğini haber verilmesi üzerine Şehit Burak Kapucuoğlu’nun babası Metin Kapucuoğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret ederek çeşmenin onarılması noktasında yardım istedi. Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın talimatıyla şehit çeşmesi, kısa sürede onarılarak tekrar eski haline getirildi.

Şehit Babası Metin Kapucuoğlu, oğlu adına yaptırılan Şehit Burak Kapucuoğlu Çeşmesinin kimler tarafından tahrip edildiğinin bulunmasını isterken, neden tahrip edildiğinin de bilinmediğini söyledi.

Çeşmenin tekrar eski haline getirilmesinde büyük emekleri bulunan Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a da teşekkür eden Şehit Babası Metin Kapucuoğlu, “Bu yapılan şehit çeşmesine büyük saygısızlıktır. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Kimler yaptı ise sorumlular bulunsun. Ayrıca 1 haftadan fazla tahrip halde olan çeşmeye de ne cami cemaatinin ne de cami görevlilerinin ne de o çevrede yaşayanlar ilgi göstermedi, duyarsız kaldı. Bu davranışta bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştır” dedi.
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