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Şehit askerin baba evinde helallik alındı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen İlker Ağçay’ın naaşı Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki baba evine getirilip helallik alındı.Hakkari’nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs...

Şehit askerin baba evinde helallik alındı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen İlker Ağçay’ın naaşı Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki baba evine getirilip helallik alındı.Hakkari’nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:26
Şehit askerin baba evinde helallik alındı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen İlker Ağçay’ın naaşı Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki baba evine getirilip helallik alındı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak’ın kuzeyinden PKK’lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, sözleşmeli er İlker Ağçay şehit oldu. Şehit İlker Ağçay’ın naaşı Hakkari’de dün düzenlenen askeri törenin ardından uçakla önce İstanbul’a daha sonra Kocaeli’nin Gebze ilçesinde getirildi. Şehidin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 917. Sokak’ta bulunan baba evinde yakınları taziyeleri kabul etti. Hastane morgundan alınan şehidin cenazesi konvoy eşliğinde son kez baba ocağına getirilerek helallik alındı. Helallik alınması sırasında gözyaşları sel olurken, acılı ailenin güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Şehidin baba evi önünde dualar edilerek helallik alınırken, evin önünde toplanan yüzlerce Gebzeli ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı. Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’ne götürüldü.

Şehit İlker Ağçay Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği’ne defnedilecek.
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