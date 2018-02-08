Şehit ailesini duygulandıran kütüphane açılışı

Muş’un Malagirt ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan roketli saldırıda şehit düşen 32 yaşındaki polis memuru Mehmet Özbek için Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından Z-kütüphane açıldı.

Valisi Aziz Yıldırım, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile Malazgirt ilçesine geldi. Vali Yıldırım ve beraberindeki heyet, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve protokol üyeleri tarafından başka bir şehidin ismini taşıyan Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde karşılandı. Muş Valiliğinin özel davetlisi olarak Malatya’dan gelen şehit polis memuru Mehmet Özbek’in annesi Kudret Özbek, kız kardeşi ve abileri, Muş Valisi Aziz Yıldırım tarafından karşılandı. Kütüphanenin açılışına katılan Muş Valisi Aziz Yıldırım ve şehit polis memuru Mehmet Özbek’in annesi Kudret Özbek, "Evladımın şahadetini verdiği yerde bulunmaktan son derece onurlu ve gururluyum" diyerek duygu dolu saatlerin yaşanmasına vesile oldu. Kütüphane açılışında Afrin’de yürütülen ’Zeytin Dalı Harekâtı’nı hatırlatan Vali Yıldırım, bu mücadelenin basit bir terör grubuyla olmadığını, emperyalist güçlerin kurtuluş savaşından beri uğradıkları hizmet ve yenilginin öcünü almak, kutsal vatan topraklarında operasyonlar gerçekleştirmek niyetinde olduklarını söyledi. Vali Yıldırım, kütüphanenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, ”Yine bir şehidimizin Şehit Demet Sezen’in ismini taşıyan okulumuzda, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından açtığımız bu kütüphaneye de Malazgirt ilçemizde 7 Ağustos 2008 tarihinde, bu milletin ırzını, namusunu, canını korumak için görev yaparken, namussuzca bir saldırı sonrası şahadet şerbetini içen polis memurumuz Mehmet Özbek kardeşimizin adını verdik. Rabbimiz bize Kur’an-ı Kerim’de bunu buyuruyor; "Şehitlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler". Fakat siz bilemesiniz diyor, bizlere buna canı gönülden inanıyor ve iman ediyoruz. Onun için tüm şehitlerimizin bizim baş tacımız. Her bir şehidimizin 70 kişiye de şefaat edeceğini de biliyoruz. Burada şehidimizin annesi ve ailesini de davet ettik. Buraya ilçemize gelerek bizleri hayli mutlu ettiler. Bu kütüphanemize verdiğimiz Şehidimizin ismini burada okuyan evlatlarımız görüp merak edecekler. Ve bu kahraman evladımızı tanıma fırsatı bulacaklar. Tekrar tekrar tüm dünyada ve Türkiye’mizdeki şehitlerimize Allah rahmet etsin diyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesini Vali Yıldırım ile birlikte kesen şehit polis Mehmet Özbek’in annesi Kudret Özbek ve kardeşleri, kütüphane duvarlarında şehit polisin fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşandı. Şehit polisin ailesiyle birlikte kütüphaneyi gezen Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Şehit Polis Memuru Mehmet Özbek’in annesi ve aile fertleri onuruna verilen yemeğe katıldılar.