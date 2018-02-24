Şehit Ailesi Derneği’nden sınırın sıfır noktasına anlamlı ziyaret

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği ve Avrupa Sivil İnsiyatif Platformu, Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe destek olmak için sınırın sıfır noktasında kurban keserek ziyaretlerde bulundu.

Sivil Toplum kuruluşları tarafından Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe verilen destek her geçen gün katlanarak devam ediyor. Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği ve Avrupa Sivil İnsiyatif Platformu da sınırın sıfır noktasında konuşlanan askeri birlikleri ziyaret etti. Şehit aileleriyle birlikte yapılan ziyarette, Mehmetçiğe destek olmak ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için sınırın sıfır noktasında kurban kesildi.

“Şehit çocuğu olarak ülkeme karşı olan borcumu ödemek için geldim”

Sınırın sıfır noktasında Mehmetçikler için kurban kestiren Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner, “Burada bulunan Mehmetçiklerimize ve Türk Silahlı ve Kuvvetleri’ne destek vermek için buradayız. Zeytin Dalı Harekatında inşallah ülkemiz başarılı olacaktır.Şehit çocuğu olarak ülkeme karşı olan borcumu ödemek için geldim. Onun sorumluluğunu ülkeme duyurmak için geldim. Necip bir milletiz. İnşallah ülkemizi hiç kimse bölemeyecektir. Bayrağımızı da hiç kimse indiremeyecektir. Burada çok gururlandı. Şehit çocuğu olarak buradaki birlik ve beraberliği gördüm. Burada kesilen kurbanlarımızın etleri Mehmetçiklerimize bırakılacak. Burada görev yapan Mehmetçiklerimize hizmet eden kardeşlerimiz bu kurban etinden faydalanacak” dedi.

“Türkiye’de düğün var, biz düğüne gelmişiz”

Türkiye’de savaş var diye kandırıldıklarını ifade eden Avrupa Sivil İnsiyatif Platformu Genel Başkanı Sedat Demir,“Şu anda Hassa bölgesinde sınır noktasındayız. Bizler Avrupalı Türkler olarak yani Evlad-ı Fatihanlar olarak sınıra geldik. Yaklaşık iki gündür bu bölgedeyiz. Bu organizasyonla dünden beri bütün askeri harekat noktalarımıza, çevirme noktalarımıza dahi kurbanlarımızı kestik. Bize Avrupa da bütün basının ve medyanın sunduğu bir şey var.Türkiye’de güney bölgesinde savaş var. Maalesef bizi kandırmışlar.Türkiye’de bir savaş yok.Türkiye’de düğün var. Türkiye’de bayram var. Biz düğüne gelmişiz. Müthiş bir kenetlenme gördük” dedi.