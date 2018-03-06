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ŞEHİT AİLELERİ NEVŞEHİR’E GİTTİ

Vali Ali Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında şehit ailelerini moral amacıyla Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde bulunan Termal Kaplıcalarına gönderdi.

ŞEHİT AİLELERİ NEVŞEHİR’E GİTTİ

Vali Ali Kaban, Gönül Elçileri Projesi kapsamında şehit ailelerini moral amacıyla Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde bulunan Termal Kaplıcalarına gönderdi.

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 09:59
ŞEHİT AİLELERİ NEVŞEHİR’E GİTTİ

Vali Ali Kaban, eşi Neriman Kaban ile 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, eşi Aynur Kocaoğlu tarafından 52 şehit ailesi uğurlandı.
2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, “Kıymetli şehit ailelerimiz, Sayın Valimiz faaliyetin çıkış noktası olarak 2. Ordu Garnizon Komutanlığı karargâhını uygun gördü, sizleri 2. Ordu Garnizon Komutanlığı karargâhında görmekten ve buradan uğurlamaktan son derece mutluyuz. Sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi. 

AİLELERİNE SAHİP ÇIKMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR

Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerimizden emanet olarak kaldığını ifade eden Vali Ali Kaban ise, "Bu cennet vatanda huzur için yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin bize emanet bıraktığı kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Valilik olarak şehit ailelerimizin her zaman yanında oluyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Düzenlediğimiz bu moral gezisinin onları biraz da olsa mutlu etmesi bizim için önemli. Şehit ailelerimize hayırlı yolculuklar dilerim. Bu vesileyle vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu. Şehit aileleri de Vali Kaban’a gösterdiği hassasiyet ve düzenlediği gezi için teşekkür etti. (Bülten) busabahmalatya.com 

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Asım KocaoğluNeriman KabanKozaklı IlçesiNevşehirGönül Elçileri ProjesiVali Ali Kaban
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