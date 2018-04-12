Şehirde vatandaşlar bu proje ile hayvancılık yapabilecek

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, yapımı devam eden hem kurban pazarı hem de şehirde hayvancılık yapmak isteyenlere hizmet verecek projenin inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Şakir Mollayakupoğlu ve Veteriner Müdürü Mehmet Rakıcı’nın hazır bulunduğu inceleme gezisinde Başkan Kasap, “Pazarın kurban bayramında kullanımını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Rize’yi, bölgenin en önemli hayvan ticaret noktalarından biri haline getirecek, Veteriner Müdürlüğü’nün 7 bloktan oluşacak toplam inşaat alanı 30 bin metrekare olan hayvan pazarı proje çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Kasap, inşaat ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kurban pazarının Rize için önemine de vurgu yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, “Amacımız Kurban pazarı ihtiyacından dolayı doğan bir proje bu. 5 bin hayvan kapasiteli Kurban Pazarı çalışmamızın yüzde 54’lük kısmını tamamladık. Bu yılın kurban bayramında kullanımını sağlamayı hedefliyoruz. Her yıl kurban bayramlarında Pazar yeri kurmak için 1 milyon TL civarında bir bedelle hazırladığımız Pazar alanlarının tasarruf ederek kalıcı hale getirilmesini sağlıyoruz. Bir taraftan da şehrimizin o kurban pazarı hengamesinden de kurtulmuş olmasını sağlayacağız" dedi.

Kasap, binanın hayvan pazarının yanı sıra şehir içerisinde hayvancılık yapmak isteyenlere de hizmet vereceğini dile getirerek “Diğer taraftan da böyle devasa bir projeyi hayvancılığın gelişimini sağlayacak bir proje olarak da değerlendirebiliriz. Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza hayvancılığı teşvik olarak da görüyoruz bu projeyi. Kışın kırsal alandan şehre indikleri vakit, hayvanlarını burada barındırabilecekleri bir atmosfer oluşturacağız. Yazın da buraya getirdikleri hayvanları beraberinde getirebilecekleri bir atmosfer sağlayacağız. Ayrıca şehrin belediye sınırları içerisinde hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza da hizmet verme planı yapıyoruz. Artık şehrimizin içerisinde hayvancılık nedeniyle oluşan ahırlara da toleranslı bakmayacağız. Burada böyle bir imkan oluşacak ve hayvanlarını insanlarımız burada barındırabilecek” ifadelerini kullandı.