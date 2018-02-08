Şehidin ardından gazi haberi geldi

TSK’nın Afrin bölgesine düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı”nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Karabük’te son yolculuğuna uğurlanırken, Karabüklü başka bir askerin de gazi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük merkeze bağlı Soğuksu Mahallesi Makasbaşı Arıcak Deresi adresinde ikamet eden Uzman Çavuş Yasin Yalçın’ın da TSK’nın Afrin bölgesine düzenlediği “Zeytin Dalı Harekatı”nda omzundan ve elinden yaralandığı bildirildi. Yalçın’ın Gaziantep’te tedavi altına alındığı öğrenildi.